Juiz pede que TRE estipule data de eleição em Araras

O juiz eleitoral de Araras, Rodrigo Peres Servidone Nagase, oficiou o TRE-SP (Tribunal regional Eleitoral de São Paulo) o pedido para que o Tribunal...

O juiz eleitoral de Araras, Rodrigo Peres Servidone Nagase, oficiou o TRE-SP (Tribunal regional Eleitoral de São Paulo) o pedido para que o Tribunal designe uma data para a eleição para prefeito de Araras. O pedido foi endereçado diretamente ao desembargador Carlos Eduardo Cauduro Padin, presidente do Tribunal Eleitoral do estado de São Paulo.

O pedido do juiz, na verdade, foi assinado pelo magistrado em 8 de junho – há menos de 10 dias – e nele o juiz eleitoral da cidade pede que haja “a designação de data para as eleições suplementares para os cargos majoritários deste município, bem como a expedição das demais instruções que regularão a realização deste pleito”.

Apesar do pedido ter sido endereçado ao presidente do Tribunal, ele poderia seguir para outro desembargador. Porém, por sorteio, o processo está mesmo nas mãos de Cauduro Padin desde a terça-feira (12).

Na quarta-feira (13) o processo teve outras tramitações, mas até o fechamento desta edição não havia novidades.

Agora que o processo está no Tribunal Eleitoral o mesmo Tribunal deve se reunir em sessão para decidir as regras da nova eleição e marcar a data do pleito. Será justamente nesta sessão de julgamento que o Tribunal deve anunciar se as eleições em Araras acontecem em 2018 ou 2019 e ainda neste documento serão especificadas as datas das eleições.

Partidos cobraram oficialmente que TRE-SP defina data da eleição

Partidos de Araras “cobraram” oficialmente, que a Justiça Eleitoral local definisse datas para as eleições para prefeito de Araras ainda este ano no início do mês. Depois disso as mesmas legendas entraram com um pedido de Execução do Acórdão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que definiu que Araras passará por novas eleições para prefeito.

O principal pedido é que a Resolução com data e regras da eleição seja elaborada pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo)

Os partidos querem que o TRE-SP cumpra o acórdão e faça a Resolução com todas as regras para as eleições para prefeito de Araras em poucos dias. Há entendimento de que o TRE paulista tem demorado demasiadamente para marcar as eleições, mesmo já tendo o TSE que elas sejam marcadas – e isso estaria acontecendo por demora da Justiça Eleitoral local em comunicar o próprio TRE sobre o andamento do caso na cidade.

Os partidos que realizam o pedido também entendem que há urgência na realização de eleições, e advogado representando as legendas PC do B, PTB, Pros, PSB, PP, PR, Podemos, PSC e PRP de Araras alega que a Justiça Eleitoral de Araras deveria ter notificado o mesmo TRE-SP sobre os fatos e já ter requerido ao mesmo TRE-SP a edição da Resolução que garanta a realização das eleições suplementares. Agora esse trâmite foi superado e espera-se que o Tribunal paulista defina uma data para a disputa pela Prefeitura de Araras.