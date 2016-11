Juiz não vai proclamar eleito até fim do caso Pedrinho

A expectativa de que o juiz eleitoral de Araras, Rafael Pavan Filgueira, nomeasse Paulinho Nascimento (PSD) (segundo mais votado na eleição) como prefeito eleito...

A expectativa de que o juiz eleitoral de Araras, Rafael Pavan Filgueira, nomeasse Paulinho Nascimento (PSD) (segundo mais votado na eleição) como prefeito eleito de Araras parece ter diminuído ainda mais na última terça-feira (1o).

Isso porque o juiz eleitoral publicou a ‘Ata de Proclamação dos Resultados das Eleições de 02 de Outubro de 2016’, citando que a situação jurídica de Pedrinho Eliseu (PSDB), o mais votado, “impede a proclamação do Prefeito eleito até o trânsito em julgado”, ou seja, até que a situação de Pedrinho esteja definida pela Justiça Eleitoral em última instância, no caso no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Conforme a ata assinada por Pavan na terça-feira, a publicação segue o que determina o TSE. No Calendário Eleitoral, o Tribunal explica que terça foi o “último dia para a proclamação dos candidatos eleitos em primeiro turno (Código Eleitoral, art. 198, caput)”.

No dia anterior, segunda-feira (31 de outubro) o juiz já havia realizado Cerimônia de Reprocessamento de Votos das Eleições 2016, com representantes do Ministério Público, OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), fiscais e delegados de partidos e coligações políticas.

Já no dia seguinte, terça-feira (1o de novembro), o juiz proclamou os eleitos para o cargo de vereador, conforme relatório da totalização, relativos a totalização final de 31 de outubro.

Pavan publicou o documento e explicou que a situação jurídica de Pedrinho Eliseu impede a proclamação de um novo prefeito. “Considerando que há candidato ao cargo majoritário que concorreu ao pleito com registro indeferido e recurso pendente de julgamento, cuja votação nominal é superior à do candidato indicado como eleito no Relatório Resultado da Totalização, foi realizada, nesta data, nova verificação acerca de sua situação jurídica. Conforme relatório de acompanhamento processual, constatou-se a manutenção da situação descrita acima”, explicou.

Por isso, a Junta Eleitoral, presidida pelo próprio magistrado, divulgou “para conhecimento dos interessados” que continua a incidir a hipótese do artigo 167, inciso II, da Resolução 23.456/2015 do TSE. A resolução “impede a proclamação do prefeito eleito até o trânsito em julgado”, ou seja, até o caso de Pedrinho ser julgado em todas as instâncias, o município não terá prefeito eleito proclamado.

Caso Pedrinho

Pedrinho Eliseu (PSDB) não conseguiu o registro de candidatura na justiça eleitoral local, e seu recurso foi negado também no TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral). Sua esperança passou a ser a última instância, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em Brasília.

Há uma expectativa de que o julgamento do tucano no TSE ocorra neste mês de novembro, ou seja, antes do prazo para a diplomação dos eleitos, previsto para dezembro. Se o TSE não julgar o recurso de Pedrinho até o final deste ano, o novo presidente da Câmara Municipal, a partir de janeiro de 2017, assumiria a Prefeitura interinamente até a resolução do caso Pedrinho.

Normas sobre o caso

Pela primeira vez o juiz eleitoral Rafael Pavan Filgueira deu indicação oficial sobre qual a norma a ser seguida para proclamar um prefeito eleito em Araras.

Segundo ele, em sua explicação oficial, deve ser seguido o artigo 167, inciso II, da Resolução 23.456/2015 do TSE. O inciso citado pelo juiz indica que “não deverá a Junta Eleitoral proclamar eleito o candidato que obtiver o maior número de votos válidos, se houver candidato com registro indeferido mas com recurso ainda pendente e cuja votação nominal tenha sido maior, o que poderá, após o trânsito em julgado, ensejar nova eleição, nos termos do § 3º do art. 224 do Código Eleitoral”.

O § 3º do art. 224 do Código Eleitoral cita que “a decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados”.