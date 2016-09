Judocas embarcam para Europa para estágio técnico internacional

Neste feriado de 7 de setembro, sete judocas do Projeto Kimono de Ouro, da Academia Mercadante, embarcaram para a Europa para o segundo...

Neste feriado de 7 de setembro, sete judocas do Projeto Kimono de Ouro, da Academia Mercadante, embarcaram para a Europa para o segundo estágio técnico internacional da temporada 2016. Até o dia 28, os atletas Sandy Souza, Izabela Franco, Franciele Terenzi, Heitor Prado, João Paulo Correia, Matheus Amarante e Alexandre Santos realizarão atividades em cinco países europeus.

O intercâmbio começa na Áustria, onde a equipe treinará na cidade de Graz e competirá na capital Viena. Depois, no dia 12, a comitiva parte para a França, para treinos no CREPS Estrasburgo. De 16 a 19 de setembro, os judocas participarão de uma competição na cidade de Olen, na Bélgica. Após o campeonato, vão para Berlim, na Alemanha, para treinamentos no Sportforum, até o dia 22. E, por fim, finalizam o estágio europeu com treinos e competições em Varsóvia, na Polônia.

“Este será mais um intercâmbio internacional de grande importância para nossos atletas. Durante 20 dias, estaremos em contato com novas culturas e técnicas de treinamento, além de participar de fortes competições europeias. Não é sempre que podemos oportunizar um estágio em cinco países do velho continente e, por isso, somos gratos aos nossos patrocinadores, os principais responsáveis por mais este aprendizado fora do Brasil”, celebra o professor Marcos Mercadante.

Atletas conquistam duas medalhas no Paulista Universitária

A judoca ararense Nathália Mercadante, agora também 3º sargento da Marinha do Brasil, conquistou o título do Campeonato Paulista Universitário, realizado dia 27 de agosto, no Ginásio do Ibirapuera, capital paulista, com a presença de inúmeros atletas que também são estudantes de cursos superiores.

Além de Nathália, ouro na classe ligeiro, a competição contou com a participação de mais três integrantes do Kimono de Ouro de Araras. Eduarda Guimarães ficou com o bronze na categoria meio leve, enquanto Igor Maximiano e Kayodê Alves não conseguiram classificação.

Todos competiram como atletas da FHO – Uniararas. Com o título, Nathália garantiu vaga para os Jogos Universitários Brasileiros, que acontece de 3 a 13 de novembro, em Cuiabá (MT).