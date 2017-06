Judoca fica com medalha de prata no Campeonato Brasileiro Sub-21

A judoca ararense Izabela Franco conquistou no último sábado (27/5) o vice-campeonato brasileiro sub-21, pela categoria meio médio. A competição, organizada pela CBJ...

Compartilhe em suas redes sociais!

A judoca ararense Izabela Franco conquistou no último sábado (27/5) o vice-campeonato brasileiro sub-21, pela categoria meio médio. A competição, organizada pela CBJ (Confederação Brasileira de Judô), foi em Lauro de FreitasBA e reuniu todos os campeões estaduais da classe Júnior.

Izabela é atleta do Projeto Kimino de Ouro, da Academia Mercadante. Ela venceu suas três primeiras lutas, contra atletas do Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, e perdeu a final para a carioca Carolina Pereira. A medalha de prata da ararense ajudou a seleção paulista feminina a ser campeã geral do evento.

O Campeonato Brasileiro conta pontos para o Ranking Nacional Sub-21 e será fator decisivo para a formação da seleção brasileira Júnior, que representará o país no Campeonato Pan-Americano e no Mundial da classe, ainda este ano.

“Foi uma competição de bastante importância para mim, pois fazia um tempo em que eu buscava disputar um Campeonato Brasileiro. Dei o meu melhor e fiquei satisfeita com o meu desempenho nas lutas. Foi uma experiência nova, que eu espero que se repita mais vezes”, destaca a judoca Izabela Franco.

Seletiva Nacional do Combat Games

Os judocas Izabela Franco e João Paulo Correia disputaram na terça e na quarta-feira (30 e 31) a medalha de prata na Seletiva Nacional do Combat Games, competição mundial de lutas, que será realizada em julho, em Nova Delhi, na Índia.

A seletiva aconteceu na cidade de Lindoia/SP, organizada pela CBDE (Confederação Brasileira de Desportos Escolares), com participação de seleções escolares de todo país.

Izabela e João Paulo lutaram pela seleção paulista B, que reuniu os melhores atletas por índice técnico, do 1º ano de sub-21. Izabela foi vice-campeã da categoria meio médio e João Paulo da classe ligeiro.

Caso os campeões das duas categorias não possam lutar o Combat Games, os dois judocas ararenses são substitutos naturais, ou seja, estão à disposição de uma eventual convocação da CBDE.

“A competição foi muito forte e o nossos atletas tiveram a oportunidade de competir em nível nacional mais uma vez. Ambos vinham de bons resultados em eventos nacionais da CBJ e puderam atuar em outra instância, dessa vez em uma competição nacional escolar. O desempenho deles foi muito bom, conseguiram vencer com autoridade suas lutas, porém, nas duas finais, contra outros judocas de São Paulo, perderam por detalhes. Iremos fazer agora alguns ajustes, já pensando nas competições que vêm pela frente”, destaca o técnico do Projeto Kimono de Ouro, José Olívio, que atuou como treinador da seleção paulista masculina B na Seletiva do Combat Games.