Judoca ararense comemora segundo título brasileiro em sua categoria

O judoca ararense Júlio César Correia confirmou as expectativas e conquistou, no último sábado (22), seu segundo título brasileiro consecutivo pela categoria sub-13. Atuando...

O judoca ararense Júlio César Correia confirmou as expectativas e conquistou, no último sábado (22), seu segundo título brasileiro consecutivo pela categoria sub-13. Atuando pela seleção paulista, pela classe ligeiro, ele sagrou-se bicampeão no campeonato realizado na cidade de Lauro de Freitas, Bahia.

O ararense venceu as quatro lutas que realizou, contra adversários de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Rio de Janeiro; este último na final da competição. Com mais um título nacional, Júlio César Correia reforça sua perspectiva de crescimento dentro do cenário esportivo brasileiro.

“Estamos muito felizes com a conquista do bicampeonato brasileiro do Julinho, um menino dedicado, talentoso e que gosta bastante de praticar judô. Fica nítido que ele se motiva diariamente nos treinos e competições, o que o ajuda a se manter no caminho certo. Isso mostra também que o Projeto Kimono de Ouro é competente em semear frutos que, no futuro, poderão ter ainda mais êxito dentro da modalidade”, ressalta o professor Bruno Pasqualoto, técnico do atleta no Projeto Kimono de Ouro, da Academia Mercadante.

Bronze no Paulista Aspirante

O judoca Caio Geraldi, de apenas nove anos, conquistou no último dia 15 o principal resultado de sua jovem carreira. Caio foi medalha de bronze no Campeonato Paulista Aspirante Sub-9, competição promovida pela Federação Paulista de Judô, em Mauá. O evento foi realizado também nas classes sub-15, sub-18 e adulto, com participação de atletas de todo Estado.

Além de Caio Geraldi, o Projeto Kimono de Ouro também foi representado por mais seis judocas. Ariella Favatto, Ahira Favatto, Vitor Leite e Pietro Barros competiram pelo sub-9 e as duas primeiras ficaram em 5º lugar. Já Kaina Gachet e João Gustavo Chimachi lutaram pelo sub-18 e também terminaram na 5ª colocação.