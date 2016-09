Judô e tiro com arco conquistam 7 medalhas nos Abertos do Interior

Araras conquistou medalhas inéditas nos Jogos Abertos do Interior, que acontecem em São Bernardo do Campo. Até o momento, a cidade conta com 7...

Araras conquistou medalhas inéditas nos Jogos Abertos do Interior, que acontecem em São Bernardo do Campo. Até o momento, a cidade conta com 7 – 1 ouro, 1 prata e 5 bronze – conquistadas no judô e no tiro com arco.

O número pode aumentar até o fim desta semana, já que Araras ainda está na disputa das provas de resistência de ciclismo, que serão realizadas nesta terça-feira (20) e também no karatê, que começa na quinta (22).

A equipe de judô, composta por atletas que integram o projeto Kimono de Ouro, da Academia Mercadante, somou cinco medalhas nas competições, que começaram no fim de semana e terminaram nesta segunda-feira (19).

A atleta Nathália Mercadante conquistou ouro (ligeiro – até 48 kg); Pamella Pastorelo, prata (meio-pesado – até 78 kg) e bronze (absoluto); e as outras duas medalhas de bronze vieram com Nathália Roveroni (leve – até 57 kg) e também por equipe feminina.

Já o tiro com arco, que entrou pela primeira vez nos Jogos este ano, ainda como demonstração, conquistou duas medalhas de bronze – Fábio Passeto e Alexandra Silva, ambos no arco recurvo. A equipe contou ainda com o atleta Bruno Bilota, que ficou com o 4º lugar na categoria arco composto.

Eles, que treinam no Círculo Militar de Campinas, tiveram como técnica a arqueira ararense Eliane Zurk Ferreira Ito (Lica). Como é apenas demonstrativa, a modalidade não conta pontos na classificação final da cidade este ano.

Outros resultados

Depois de três vitórias consecutivas, o basquete feminino de Araras perdeu nas quartas-de-finais para a equipe de Franco da Rocha por 40 x 47, e ficou fora da disputa de medalha.

“Ficamos entre as oito melhores equipes do Estado, que era o nosso objetivo principal. Nosso time é juvenil, tem média de idade de 19 anos, e todos os adversários que enfrentamos eram da categoria adulta. Perdemos o último jogo por detalhes, mas adquirimos muita experiência. Agora, as outras cidades do Estado sabem que Araras também tem basquete feminino e uma equipe dedicada, que luta por bons resultados”, disse o técnico ararense Cícero Eduardo Rodrigues.

As mesatenistas Mayara Nardi e Bruna Cristofoletti também perderam no último sábado (17) e foram eliminadas dos Abertos.

Na categoria velocidade olímpica, as equipes de ciclismo de Araras ficaram com 6º lugar (masculino) e 4º lugar (feminino).