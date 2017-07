Judô, bocha e vôlei de praia se destacam no último dia

No último dia de competição dos Jogos Regionais, Araras se destacou com conquistas de várias medalhas de ouro. Destaque para o judô, que...

No último dia de competição dos Jogos Regionais, Araras se destacou com conquistas de várias medalhas de ouro. Destaque para o judô, que conquistou 14 medalhas, além das duas classificações gerais de pódio – feminino foi campeão, e o masculino ficou com o bronze.

Também ontem, o bocha ficou com a medalha de ouro, vencendo Itatiba na final – foi uma conquista bastante comemorada, em virtude do grande número de cidades participantes – 23. O vôlei de prata masculino também foi campeão, com a dupla Fábio Paes e Lucas Borges, ao derrotar Campinas na final, por 2 a 1.

Além desses títulos, Araras também obteve destaque ao ficar com a prata na classificação geral do tênis de mesa masculino sub-21, e outras duas medalhas nos torneios individual e de duplas. A ginástica rítmica também foi prata no geral, e outras duas medalhas de bronze. E o xadrez masculino sub-21 encerrou sua participação ontem com medalha de bronze. O basquete masculino disputou medalha de bronze na noite de ontem e venceu Aguaí, ficando em 3º lugar.

Modalidades de Araras com pontuação entre as 8 melhores

(por ordem de classificação)

Vôlei de Praia Masculino

1º lugar geral – Ouro

Judô Feminino

1º lugar geral – Ouro

Damas Sub-21

1º lugar geral – Ouro

Bocha

1º lugar geral – Ouro

Ginástica Rítmica

2º lugar geral – Prata

Tênis de Mesa Masculino Sub-21

2º lugar geral – Prata

Biribol

3º lugar geral – Bronze

Judô Masculino

3º lugar geral – Bronze

Tênis Masculino Livre

3º lugar geral – Bronze

Vôlei Masculino Livre

3º lugar geral – Bronze

Xadrez Masculino Sub-21

3º lugar geral – Bronze

Basquete Masculino Livre

3º lugar geral – Bronze

Basquete Feminino Sub-21

4º lugar geral

Vôlei de Praia Feminino

4º lugar geral

Futsal Feminino Livre

5º lugar geral

Capoeira Feminina



6º lugar geral

Handebol Feminino Livre

6º lugar geral

Natação Feminina

6º lugar geral

Skate Street Masculino Sub-21

6º lugar geral

Xadrez Feminino Sub-21

6º lugar geral

Atletismo Masculino

7º lugar geral

Ginástica Artística

7º lugar geral

Tênis Feminino Livre

7º lugar geral

Vôlei Feminino Sub-21

7º lugar geral

Atletismo Feminino

8º lugar geral