Jovem de 16 anos se desponta no futebol feminino com seu talento

Uma jovem de apenas 16 anos de idade, aluna da Emeief Tereza Colette Ometto (TCO), zona norte, está chamando a atenção de muitos “olheiros” do futebol feminino pelo seu talento precoce. Moradora do Jardim Haíse Maria, Monique Stefani Monteiro, a “Nick”, já treina em clubes grandes fora de Araras.

Depois de se despontar nos jogos de futsal na quadra da TCO, mesmo jogando contra meninos, Nick começou a chamar a atenção dos professores e direção da própria escola, que passaram a ajudá-la desde então, nessa empreitada em busca do sonho de se tornar uma jogadora profissional de futebol.

“Sempre gostei de todos os esportes, mas me identifiquei mais com o futebol”, comentou a garota, fã do português Cristiano Ronaldo.

A inspetora de alunos da TCO, Vera Silvia Gomes, viu seu potencial dentro da escola, fez alguns contatos e agendou um teste para Nick no início deste ano, no Corinthians sub-17, equipe que treina em Valinhos/SP. Logo no primeiro treino ela já se despontou e enchou os olhos da treinadora Ana Lúcia Gonçalves.

Nick chegou a atuar em algumas partidas pelo Corinthians, valendo pelo Campeonato Paulista da categoria, e marcou dois gols. O campeonato já terminou, mas Nick continuou treinando em Valinhos. A mesma treinadora Ana Lúcia, também responsável pelo sub-20 da Ponte Preta, convidou Nick a treinar pelo clube campineiro na categoria acima, também em Valinhos. Na prática, a jovem ararense viaja três dias por semana para Valinhos para participar dos treinamentos.

Drama familiar

Estudante do 9º ano do ensino fundamental, Nick enfrenta dificuldades diversas na vida. Disse que sofreu muito bullyng quando mais jovem, na escola, em virtude de seu cabelo característico da raça negra. Foi um dos fatores que a fez repetir duas vezes a 5ª série (6º ano), por faltar muito das aulas, na Emef Francisco Salles Nogueira.

Ela conseguiu superar esse trauma só depois de passar a conviver com amigos mais próximos dentro da atual escola. “Montei uma dança de street aqui na escola (TCO) para a disciplina de Artes, com mais duas pessoas, e fizemos uma apresentação. Aí os alunos começaram a conversar mais comigo, e o bullyng foi parando”, comentou. Apesar da relativa estabilidade emocional, Nick acabou perdendo pai e mãe no ano passado – hoje mora com uma tia.

Sem condições financeiras para viajar a Valinhos para os treinos, Nick vem recebendo a ajuda de algumas pessoas. A inspetora de alunos da TCO, Vera Silvia Gomes, é quem vem organizando e ajudando essa sua nova fase na vida, com o apoio do diretor da escola, Wilson Gambini, de alguns empresários e do próprio prefeito Pedrinho Eliseu. “Peguei um carinho muito grande por ela. Vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para ajudá-la, mas vai depender mais das escolhas dela”, comentou Vera.