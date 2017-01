José Ometto e Atlético Nacional conquistam títulos do Amadorzão

A final do Campeonato de Futebol Amador 2016 – Walter Gambini acontecem no último domingo (29), já em 2017, e o EC José...

A final do Campeonato de Futebol Amador 2016 – Walter Gambini acontecem no último domingo (29), já em 2017, e o EC José Ometto sagrou-se mais uma vez campeão, ao derrotar o rival AE São João por 3 a 0, com gols de Deivinho e César (2).

O fato de o campeonato ter começado somente em dezembro do ano passado não tirou o brilho de mais um título do José Ometto. O time da zona leste se consolidou como o maior campeão do futebol amador da cidade, agora com 18 títulos.

O último título do José Ometto tinha sido em 2014. No ano seguinte o campeão foi outro time da zona leste, o Salão do Zé Mário/Villareal. E na temporada de 2016 (encerrada em 2017), o José Ometto acabou eliminando o próprio Zé Mário na semifinal. O AE São João é também um clube amador bastante estruturado da atualidade, mas que ainda busca seu primeiro título na divisão principal do amador.

Apesar do placar elástico de 3 a 0, o confronto de domingo foi bastante equilibrado, pois as duas equipes contavam com elencos fortes. O São João, por exemplo, tinha três jogadores com passagens por clubes profissionais – David (União), Paivinha (União e Rio Claro) e Mateus Garlizoni (São Paulo). O José Ometto sempre montou times fortes, e neste ano teve dois que atuaram no time profissional da Inter de Limeira: Anderson Brino e Eucilano Amorin.

O José Ometto abriu o placar com Deivinho, aos 15 minutos de jogo, e César ampliou aos 30 minutos. Logo no início do segundo tempo, César fez o terceiro do José Ometto (1 minuto). O São João até tentou diminuir o placar, mas esbarrou num adversário bem montado que depois passou a atuar nos contra-ataques.

Com os dois gols na final, César do José Ometto se igualou na artilharia com Rodrigo Almeida (Praça V), com 7 gols. Os dois receberam troféus de artilheiros. E o campeão José Ometto, do técnico Nau Dias, também foi premiado com a defesa menos vazada, com apenas 3 gols sofridos.

A final teve um bom público, pois envolveu os dois clubes com as maiores torcidas da cidade. E a Guarda Municipal estava com um efetivo grande para garantir a segurança, e uma ambulância estava à disposição caso tivesse necessidade. O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) acompanhou a final e participou da premiação – também estiveram presentes os secretários municipais Douglas Marcuci (Esporte), Luiz Emílio Salomé (Saúde) e Moisés Furlan (Segurança).

Atlético Nacional foi o campeão da 2ª Divisão

O time do Atlético Nacional sagrou-se campeão da 2ª Divisão do Futebol Amador de Araras. A partida valendo o título aconteceu na preliminar do jogo principal de domingo (29), com vitória do Atlético Nacional por 5 a 3 sobre o Flamenguinho.

Na final, o Atlético chegou a fazer 4 a 0, o Flamenguinho reagiu fazendo três gols seguidos, mas no final o campeão fez mais ume garantiu o título. Walace (Atlético) abriu o placar aos 31 minutos, Marcelo ampliou aos 42/1º e aos 2/2º, e Walace voltou a marcar aos 5/2º. Pelo Flamenguinho marcaram José Domingos (20/2º), José Erivan (23/2º) e Jario (30/2º). E aos 45/2º Marcelo voltou a marcar pelo Atlético Nacional.

Além do título de campeão, o Atlético Nacional, do técnico Dalton Solano, teve o artilheiro Marcelo Barbosa, com 14 gols, e a defesa menos vazada (5 gols). O Atlético marcou 37 gols em toda a competição.