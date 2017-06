Jornada das Estrelas possibilita observação estelar

Quem nunca teve a curiosidade de observar o céu, as estrelas e a lua detalhadamente? Quem se interessar pode ter uma oportunidade rara de...

Quem nunca teve a curiosidade de observar o céu, as estrelas e a lua detalhadamente? Quem se interessar pode ter uma oportunidade rara de fazer essa observação com equipamentos próprios fornecidos pela Ufscar (Universidade Federal de São Carlos).

O campus de Araras da instituição sedia, na semana que vem (entre segunda e quarta-feira, dos dias 12 a 14) a XIV Jornada das Estrelas. Segundo a instituição, o evento de Astronomia “visa compartilhar conhecimentos sobre essa ciência tão fascinante”. As observações do céu, nesta edição da Jornada, serão realizadas no período noturno e terão o equinócio como tema principal.

Na programação deste ano, há visitação ao observatório construído no Campus Araras da Ufscar, previsão de palestra sobre Astronomia, com exposição de temas voltados para o público leigo; e ainda observação do céu com telescópios, em sessões orientadas. Com início às 19 horas, cada uma das três atividades terá duração máxima de 25 minutos, de forma que o circuito completo seja realizado em até 1 hora e 15 minutos.

O evento é gratuito e aberto ao público em geral; mas para escolas que desejarem ou grupos acima de 20 pessoas as inscrições são necessárias e devem ser realizadas exclusivamente pelo site do evento até a sexta-feira (9).

Segundo a Ufscar, o Jornada das Estrelas, além de popularizar a Astronomia, busca tornar o próprio conhecimento uma ferramenta de empoderamento mais acessível à população, como explica o docente Alexandre Colato, do departamento de Ciências da Natureza, Matemática e Educação, responsável pela organização do evento.

“Acredito que o conhecimento deve ser aberto e disponibilizado para todos. As palestras, as observações e o próprio observatório possuem essa funcionalidade. Assim, quanto mais o conhecimento ficar disponível de forma direta às pessoas, melhores cidadãos serão formados” defende Colato.

A astronomia

A Astronomia pode ser entendida como a ciência que trata do universo sideral e dos corpos celestes, com o objetivo de situá-los no espaço e no tempo e explicar sua origem e movimento. As primeiras observações astronômicas registradas na história datam de cerca de 400 anos atrás, com o físico e astrônomo italiano Galileu Galilei que apontou um telescópio para o céu e observou enorme quantidade de astros que até então eram desconhecidos a olho nu.

Em referência a esse fato, 2009 foi considerado o Ano Internacional da Astronomia, com o objetivo de resgatar a importância dessa ciência, a partir da realização de eventos, palestras, encontros e observações astronômicas ao redor do mundo. Por isso a Ufscar, desde 2009, realiza a Jornada das Estrelas, com atividades que, segundo a instituição, já atraíram cerca de 11 mil pessoas de Araras e região.

Mais informações sobre a Jornada das Estrelas estão disponíveis no site do evento ou pelo telefone (19) 3543-2585.