Jogos Abertos 1

Com a vitória por 56 a 49 sobre Itu, o basquete feminino de Araras começou com o pé direito as disputas dos 80º Jogos Abertos do Interior, realizados em São Bernardo do Campo. A partida de ontem abriu o grupo D dos Abertos. As meninas comandadas pelo técnico Cícero Rodrigues voltam à quadra nesta quinta-feira (15), contra Bariri, às 10h. O grupo ararense ainda conta com o time da cidade de Tanabi, adversário de sexta-feira (16), último da fase de classificação. Os dois primeiros passam de fase.

Jogos Abertos 2

Ainda pelo primeiro dia dos Jogos Abertos, Araras competiu no torneio de tênis de mesa feminino e não teve a mesma sorte do basquete, ficando fora do campeonato por equipes. O time ararense foi derrotado nas duas partidas da fase de grupos – contra Itapetininga, por 3 a 2, e contra Poá, por 3 a 0. As disputas foram em cinco jogos. Porém, o time ararense formado pelas atletas Mayara Nardi, Mariana Silva e Bruna Cristofoletti continua em São Bernardo do Campo, com os campeonatos de duplas, com Bruna e Mariana, a partir da sexta (16); e no individual, com Mayara e Bruna, no sábado (17). A equipe é treinada pelos irmãos Rodolfo e Rodrigo dos Santos.

Jogos Abertos 3

Além do segundo jogo de basquete, nesta quinta-feira (15), Araras terá representantes no ciclismo mountain bike nos Jogos Abertos de São Bernardo. O time ararense é composto pelos seguintes ciclistas: Edilson Cipriano de Jesus, Alex David dos Santos, Murilo Henrique Stahlberg Matos, Samitto Vargas Pinheiro da Cruz, Ricardo Luiz Piccoli. Reinaldo César Montaute (Magrão), Ayres Corona Neto, Ademir Felizatti Júnior, Edmar Roberto de Souza, Gerson Marques de Oliveira, Marcelo Bueno, Adriano Valeze, Luiz Augusto Marques, Sanderson Marcelo Celso, Jéssica Aline Tosta, Juliana Andressa Machado Siqueira da Silva e Talita Fernanda Cândido. Os técnicos são Walter Hohne Júnior (masculino) e Natália Varela Gonzalez (feminino). Araras irá competir nos Abertos em mais três modalidades esportivas: judô (masculino e feminino), biribol (masculino) e karatê (feminino), além de uma modalidade de demonstração – tiro com arco.