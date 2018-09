João Goulart é o primeiro presidenciável a visitar Araras

No meio da corrida eleitoral, João Goulart Filho (PPL) é o primeiro presidenciável a colocar Araras no roteiro de cidades a serem visitadas. Pela...

No meio da corrida eleitoral, João Goulart Filho (PPL) é o primeiro presidenciável a colocar Araras no roteiro de cidades a serem visitadas.

Pela proximidade politica-partidária com o candidato local a Deputado Estadual, o radialista Fredo Junior (PPL), Goulart realizou agenda de campanha na cidade.

Dentre as atividades realizadas em Araras, ele visitou o escritório de campanha do candidato local, visitou e deu entrevistas aos veículos de comunicação e percorreu as ruas centrais da cidade.

Filho do ex-presidente da República João Goulart, ele é o primeiro candidato a presidência a ser lançado pelo PPL.

Com chapa pura, ele tem como vice professor da Universidade Católica de Brasília (UCB), Léo Alves.

Uma das suas principais propostas de governo é dobrar o valor do salário mínimo em quatro anos e também pretende aumentar os investimentos públicos e “paralisar completamente” os processos de privatização de empresas etatais em curso.