Jiu-jitsu é a nova modalidade oferecida no Ginásio Municipal

O jiu-jitsu é a nova modalidade esportiva disponível em Araras gratuitamente, oferecido pela Secretaria Municipal de Esporte. Os treinos acontecem as terças e quintas, às 15h, no Ginásio Nelson Rüegger. O esporte é aberto a todas as faixas etárias, a partir dos 15 anos. As aulas são ministradas pelo professor Gerotto.

“Essa é mais uma etapa do nosso projeto Esportes Para Todos. Queremos inovar e oferecer à nossa cidade uma demanda maior de opções esportivas. O jiu-jitsu é um dos esportes que mais cresce no mundo, por esse motivo, não poderíamos deixá-lo de fora das nossas escolinhas”, comentou o secretário Douglas Marcucci.

Mais informações sobre as escolinhas esportivas da Secretaria Municipal de Esporte podem ser obtidas pelo telefone 3544-8347.