Jaú Serve confirma compra de Supermercado Tiradentes

A Rede Jaú Serve e proprietários do Supermercado Tiradentes do Centro concluíram as negociações de incorporação da loja local à Rede na tarde de...

A Rede Jaú Serve e proprietários do Supermercado Tiradentes do Centro concluíram as negociações de incorporação da loja local à Rede na tarde de hoje (24). Araras, então, passa a ter uma unidade do Supermercado Jaú Serve já na primeira quinzena de dezembro. Segundo a assessoria de imprensa da Rede, primeiro ocorrerá a troca da bandeira no início do próximo mês e depois o imóvel passará por reforma e adequações no início de 2018, para ficar no padrão das outras 33 unidades da Rede.

Procurada pela Tribuna, a Rede Jaú Serve confirmou em nota oficial que a incorporação da loja central do Tiradentes ocorreu com o fechamento do negócio entre a Rede Jaú Serve e as famílias Beretta e Cabrini.

“A partir deste entendimento, a Jaú Serve assume o compromisso de deixar essa unidade o menor tempo possível fechada, pois realizará algumas melhorias e abrirá suas portas com a nova bandeira ainda na primeira quinzena de dezembro, com nova seção de hortifruti, congelados e padaria. Esta loja também receberá novidades, como o self check-out para os clientes que desejarem ter total autonomia para realizar as suas compras. Nele, além dos clientes poderem passar as suas compras, também poderão realizar a operação de pagamento, através de cartões de crédito ou dinheiro em cédulas ou moedas”, informa a nota.

O comunicado também afirma que no início do próximo ano, a unidade passará por reformas e ganhará novo layout e outras inovações para atender com maior variedade de produtos e o padrão de qualidade e atendimento característicos da rede.

O horário de funcionamento permanecerá o mesmo, sendo de segunda à sábado das 8h às 20h, e domingo e feriados, das 8h ás 13h.

“A diretoria executiva e acionistas da Rede Jaú Serve estão muito satisfeitos com a acolhida da cidade e esperam retribuir à altura, entregando uma nova loja para a população de Araras, preservando a história das famílias Beretta e Cabrini”, finaliza o comunicado

O Supermercados Jaú Serve foi fundado em 10 de outubro de 1964, sendo pioneira na região no ramo de supermercado. Sua primeira loja e sede está localizada na cidade de Jaú. Atualmente a rede possui 4.310 colaboradores diretos, 37.312 m² de área de vendas distribuídas em 33 lojas em 14 municípios: Araraquara, Avaré, Barra Bonita, Botucatu, Descalvado, Ibitinga, Jaú, Leme, Lençóis Paulista, Pederneiras, Piracicaba, Pirassununga, São Carlos e São Manuel, e negocia cerca de 13 mil itens dos mais diversos gêneros, para atender as necessidades de seus clientes. A Rede ainda possui um Centro de Distribuição com 15.000 m² de área construída.

Fim da Rede Tiradentes

O Supermercado Tiradentes da região central era a última loja que havia sobrado sobre o comando das famílias Cabrini e Beretta e, com essa negociação, extingue-se a Rede Tiradentes de Supermercados em Araras.

No inicio de 2016, outras duas lojas que compunham a Rede Tiradentes (Hipermercado e o Tiradentes do José Ometto) foram passados para administração e passaram a ter a bandeira da rede Pague Menos. Em março de 2017, a rede de Supermercados Cubatão implantou uma de suas unidades, onde, por muitos anos, funcionou o Supermercado Tiradentes no bairro Narciso Gomes.

Ramo de supermercados em Araras vem sendo redesenhado

Em um curto espaço de tempo, o setor de supermercados de Araras vem sendo redesenhado. A Rede Tiradentes deixou de existir e a cidade ganhou as bandeiras das redes Pague Menos e Cubatão. Outras bandeiras locais como Supermercados Favetta e Supermercados Copacabana cresceram e expandiram seu número de lojas. O Copacabana possui três supermercados na cidade (Jardim Copacabana, Avenida Padre Alarico e na zona leste); o Favetta, que já tinha duas lojas, está construindo sua terceira unidade na Avenida Luiz Carlos Tunes (ainda sem data para ser inaugurada).

Ainda em dezembro deste ano acontece a inauguração de um supermercado da Rede Savegnago, na Avenida Dona Renata (Marginal). O prédio que abrigará o supermercado está em fase adiantada de obras e contará com estacionamento no térreo e a loja no primeiro piso. Esta unidade da rede vai gerar 300 empregos diretor e indiretos e já está em processo de contratação.

Com a vinda da loja, a rede também está trazendo para a cidade um Centro de Distribuição, que será instalado em um galpão na Avenida Júlio Victorello, paralela à Via Anhanguera. A área construída será de 10.300 m², em um terreno de 30 mil m². Esta unidade será inaugurada somente em 2018 e ainda não tem data definida.