Jaú Serve abre hoje sua primeira loja em Araras

Supermercado será aberto neste sábado (9) na Rua Tiradentes, Centro

A rede de supermercados Jaú Serve abre hoje (9), às 9h, sua primeira loja em Araras que funcionará na esquina das ruas Tiradentes e 7 de Setembro, onde por anos funcionou a extinta rede Tiradentes. De acordo com assessoria de comunicação da rede os clientes contarão com seções de mercearia, carnes, frios, laticínios, hortifruti, confeitaria e rotisserie em 1.000m².

Internamente, a unidade começou a receber as primeiras adaptações e que prosseguirão pelas próximas semanas até alcançar 100% o padrão Jaú Serve. Hoje a unidade abrirá com a bandeira e com presença dos diretores Rafael Gonçalves e Jerusa Silva, além do acionista representando o Conselho de Gestão da Empresa, José Doniseti Vieira.

O destaque para a loja ararense é a rotisserie que contará com várias opções de refeições prontas para levar como marmitex, prato executivo, prato soft, entre outras opções embaladas em porções. Todas preparadas diariamente com produtos frescos.

A filial contará com sete check-outs e dois self check-out para os clientes que desejarem ter total autonomia para realizar as suas compras. Nele, além dos clientes poderem passar seus produtos, também poderão realizar a operação de pagamento, através de cartões de crédito ou dinheiro em cédulas ou moedas. A loja vai funcionar de segunda a sábado, das 8h às 19h30, e domingos e feriados das 8h às 13h.

Rede nasceu na cidade de Jaú

O supermercados Jaú Serve foi fundado em 10 de outubro de 1964 e sua primeira loja era localizada na Rua Humaitá n.º 776, na cidade de Jaú, com 400 m², três checkouts, três máquinas registradoras e 15 funcionários. A sociedade era constituída pelo seu fundador João Sanzovo, filhos e genros.

Atualmente a rede possui 4.392 colaboradores diretos, 41.920 m² de área de vendas distribuídas em 35 lojas em 15 municípios: Araras, Araraquara, Avaré, Barra Bonita, Botucatu, Descalvado, Ibitinga, Jaú, Leme, Lençóis Paulista, Pederneiras, Piracicaba, Pirassununga, São Carlos e São Manuel, e negocia cerca de 13.000 itens dos mais diversos gêneros.

Sua sede administrativa e Centro de Distribuição estão localizados na Avenida João Sanzovo, na cidade de Jaú, e tem 23.000 m² de área construída.