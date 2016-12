Jardim Fátima: capoeira adaptada para idosos

Um grupo de idosos da região do Jardim Nossa Senhora de Fátima descobriu os benefícios para a saúde com a prática da capoterapia. As...

Um grupo de idosos da região do Jardim Nossa Senhora de Fátima descobriu os benefícios para a saúde com a prática da capoterapia. As aulas são ministradas pelo capoterapeuta voluntário Douglas Henrique Lucas Pires e a classe já conta com 30 alunos.

O grupo participa das aulas duas vezes na semana no Salão Social da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima e Pires explica que o método foi idealizado por Gilvan Alves de Andrade – mestre Gilvan.

Mas foi Laudevino Gonzaga – o mestre Lau – quem trouxe a capoterapia para Araras há seis anos e a terapia logo se espalhou. No caso de Pires, além das aulas que são oferecidas no Jardim Fátima, ele também trabalha com idosos do CDI (Centro Dia do Idoso), localizado no Jardim 8 de Abril, zona sul.

“A capoterapia é uma atividade terapêutica, sendo uma capoeira adaptada para o público da terceira idade. Fundamentalmente, o trabalho é desenvolvido de forma lúdica, mas com todos os movimentos e musicalidade da capoeira”, explica.

Em resumo, o movimento da capoterapia respeita o limite de cada corpo e proporciona diversos benefícios não somente para o corpo, mas também para a mente, segundo explica Pires.

“A contribuição para a mobilidade é muito alta, mas também ela proporciona melhoria para a autoestima do aluno que pratica, além de promover a interação, musicalidade, coletividade e a busca pela qualidade de vida”, acrescenta.

As aulas são oferecidas gratuitamente e acontecem todas as terças e quintas-feiras, das 7h às 7h40, na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, localizada na Praça Félix Nunes, no Jardim Nossa Senhora de Fátima.