Janela de inverno

A janela de transferências do inverno europeu se aproxima, e o Barcelona se movimenta para negociar alguns jogadores, diminuir a folha salarial e abrir espaço no elenco para a chegada de reforços no mercado de verão. De acordo com o jornal “Sport”, cinco nomes estão na “barca” catalã: Rafinha, Deulofeu, Aleix Vidal, Mascherano e Arda Turan. Em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho, o meia brasileiro Rafinha Alcântara pode ser emprestado ao Celta de Vigo, clube que já defendeu. Segundo a publicação, o jogador considera a transferência e acredita que pode brigar pelas últimas vagas na Seleção de Tite que disputará a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Mascherano será reforço do chinês Hebei Fortune, Deulofeu está na mira da Internazionale, e Aleix Vidal interessa a Atlético de Madrid e Sevilla.

No SP e com moral

A principal novidade do elenco do São Paulo para 2018, ao menos por enquanto, Jean ganhou um admirador e tanto durante o Campeonato Brasileiro, ninguém menos do que Taffarel, campeão do mundo em 1994 e atual preparador de goleiros da seleção brasileira. Em seu garimpo à procura das melhores opções para Tite na Copa do Mundo do ano que vem, Taffarel observou muitos goleiros. Alguns mais de perto, outros à distância. E logo depois do último compromisso do Brasil em 2017, o empate sem gols com a Inglaterra, ele citou o nome de Jean entre os jogadores da posição que chamaram sua atenção.

Barba, cabelo e bigode

Não teve pra ninguém mesmo em 2017. Eleito melhor do mundo pela Fifa no prêmio “The Best”, organizado em janeiro e outubro e ganhador da Bola de Ouro da “France Football” no início de dezembro e do Globe Soccer Award na quinta-feira passada, o português Cristiano Ronaldo tem mais um troféu para encher a estante: jogador do ano da revista inglesa “World Soccer”. O craque do Real Madrid somou 715 pontos e deixou mais uma vez o argentino Messi, do Barcelona, em segundo lugar com 663 e o brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, em terceiro com 437, numa votação em que 75 jornalistas indicaram 10 nomes cada.

Por enquanto só

Único reforço do Santos até o momento, Romário passou pelo Porto, de Portugal, nas categorias de base. O lateral esquerdo disse que foi muito importante a sua experiência na Europa para a sua formação. Revelado pelo Audax, Romário se destacou pelo Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano. O Santos acertou um pré-contrato com o lateral-esquerdo de 25 anos ainda na gestão de Modesto Roma. O presidente eleito José Carlos Peres confirmou o negócio.

Desfalques

O Corinthians vai perder o meia Rodriguinho e o atacante Kazim em parte da disputa da Taça Libertadores em 2018. Os dois foram punidos após incidentes no empate sem gols com o Racing, dia 20 de setembro, pela Copa Sul-Americana. Rodriguinho terá de cumprir suspensão automática por ter sido expulso no segundo tempo da partida. Ele não enfrenta o Millonarios, dia 28 de fevereiro, em Bogotá. Kazim, por sua vez, foi suspenso por cinco partidas e só volta no fim da fase de grupos. Ele foi denunciado por conduta violenta depois de se desentender com jogadores do Racing e também terá de pagar multa (US$ 10 mil).