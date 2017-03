Janeiro tem duas mortes no trânsito e um homicídio

Janeiro foi marcado por três tragédias, sendo duas mortes no trânsito e um assassinato, conforme dados divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de...

Janeiro foi marcado por três tragédias, sendo duas mortes no trânsito e um assassinato, conforme dados divulgados pela SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). O mês também registrou aumento de roubo de veículos, de carga e furtos em geral, mas teve queda de furto de veículos.

Em janeiro de 2015 nenhuma morte no trânsito foi registrada, ao contrário deste ano. A primeira ocorreu em 1º de janeiro e a vítima foi Marcos Davi de Lima, 29 anos, no quilômetro 166 da Rodovia Anhanguera (SP-330) – a poucos metros do Acampamento da Igreja do Evangelho Quadrangular, bairro do Facão. De acordo com a Polícia Civil, ele residia no Jardim Haíse Maria, zona norte, e morreu ao perder o controle da direção do veículo, que capotou.

A segunda morte foi um atropelamento e aconteceu na área urbana, mais precisamente na rotatória do cruzamento da Rua dos Coroados com a Avenida Ignácio Zurita Neto – esquina da sede da Guarda Municipal. Ana Rosa Moreira, 67 anos, morreu atropelada por um carro quando este realizava conversão da rua para a avenida.

Segundo boletim de ocorrência registrado na época, a motorista do carro não fugiu do local do acidente e acionou o Corpo de Bombeiros e que prestou socorro para as vítimas, que foi levada em estado grave para o Pronto Socorro do Hospital São Luiz. Em tempo: no site da SSP consta apenas uma morte de trânsito, possivelmente referente ao registrado em 1º de janeiro.

Para analisar dados, o governo do Estado contabiliza mortes no trânsito somente quando a vítima morre ainda no local. Quando morre horas depois, como aconteceu com a atropelada, primeiro é registrado um boletim de ocorrência como acidente de trânsito e outro como óbito – e que não entra na estatística da SSP.

Ainda sobre trânsito, janeiro teve queda do número de pessoas feridas em acidentes. O cálculo inclui acidentes nas vias da área urbana, estradas rurais e as duas rodovias que cortam o município – Anhangüera (SP-330) e Wilson Finardi (SP-191). Em janeiro de 2015 48 pessoas ficaram feridas em acidentes de trânsito e neste ano foram 45.

Rapaz de 29 anos foi primeira vítima de homicídio

Outro crime com aumento em janeiro deste ano, se comparado com janeiro de 2016, foi o homicídio. A vítima foi Everton Henrique de Carvalho, de 29 anos, que morreu com golpes de martelo desferidos contra sua cabeça.

A Polícia Civil finalizou a investigação do inquérito dias depois da morte que ocorreu na zona rural. Segundo a investigação, no dia do crime dois homens, além da vítima, seguiam de carro pela estrada rural que liga Araras a Conchal quando ocorreu uma discussão entre a vítima e um dos homens no interior do veículo.

Eles pararam o carro e, fora dele, a discussão prosseguiu e começaram os golpes, sendo que um acertou Everton. Com o corpo no chão, possivelmente o assassino contou com ajuda do terceiro rapaz para arrastar o corpo para um canavial. Depois, a dupla fugiu, mas perdeu o controle da direção do veículo, que capotou.

Eles abandonaram o carro e caminharam até a Avenida Luiz Carlos Tunes (Novela), onde roubaram a motocicleta de um casal. Porém, a fuga não terminou como planejada e ambos foram detidos pela Guarda Municipal.

Roubo de veículos, de cargas e furto em geral sobem, mas furto de veículos cai

Outros três crimes com aumento em janeiro foram roubo de veículos, furto em geral (aparelhos celulares, estabelecimentos comerciais e residências) e roubo de cargas. Já o furto de veículos, que sempre foi classificado como “dor de cabeça” pelas forças de segurança, teve queda.

No caso do furto de veículos, foram registrados 32 casos em janeiro do ano passado contra 27 neste ano – menos 15%. O roubo de veículo teve “leve” alta de três casos (2016) para quatro em janeiro deste ano. Caso semelhante com roubo de cargas – zero no ano passado, um neste.

Outro crime que aumentou é o furto contra o patrimônio e que inclui bolsas, carteiras, estabelecimentos comerciais e celulares – este com mais casos. O furto é caracterizado quando o criminoso leva o pertence de algum local ou pessoa, mas sem violência. Foram registrados em boletim de ocorrência 90 casos em 2016 contra 94 em janeiro deste ano – alta média de 4%.