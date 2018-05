Jacovetti assume cadeira de prefeito de Araras prometendo continuidade

Vereador adota tom sereno, afasta ‘comemoração’ ao assumir cargo de chefe do Executivo e descarta mexer no governo Com o compromisso de dar apenas...

Com o compromisso de dar apenas seguimento ao governo do ex-prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), o prefeito interino de Araras, Carlos Alberto Jacovetti (Rede) assumiu o cargo mais alto da política ararense na tarde desta segunda-feira (21) em solenidade rápida, e concedeu entrevista a diversos veículos de imprensa com um discurso unificado: dar continuidade a todo o planejamento elaborado pelo antecessor, Pedrinho Eliseu.

Carlos Jacovetti foi formalmente empossado prefeito de Araras pela então presidente da Câmara de Araras, Anete Casagrande (PSDB) em uma cerimônia que durou menos de 15 minutos na Câmara de Araras. A cerimônia ocorreu por volta das 14h30 de segunda-feira no Plenário da Casa.

Deixam os cargos de prefeito e vice-prefeito respectivamente Pedrinho Eliseu e Luiz Emílio Salomé (PSDB). Mesmo assim, como Luiz Emílio é secretário de Saúde de Araras, ele continua no governo (apenas na função de secretário de Saúde). Já o cargo de vice-prefeito fica em vacância, e não será ocupado por ninguém até que ocorram as novas eleições municipais.

Antes mesmo da cerimônia ocorrida na Câmara, no início da mesma tarde, Jacovetti esteve no gabinete do prefeito e participou de um ato informal com Pedrinho Eliseu, em que se demonstrou que a transmissão do cargo ocorrera de forma serena. Enquanto Pedrinho fez questão de frisar que respeitaria a decisão da Justiça Eleitoral e por isso fazia questão de deixar o cargo a Jacovetti desta maneira, o novo prefeito fez questão de repetir o discurso de continuidade, e ainda deu mostras de aguardar um retorno de Eliseu, apontado como pretenso candidato a prefeito.

“Quero deixar muito claro meu posicionamento ao longo desses meses, que o Pedrinho Eliseu está apenas e tão somente cumprindo uma formalidade, e nós temos plena convicção que ele virá agora, daqui a cerca de 45 dias, como prefeito eleito novamente”, sugeriu o vereador da Rede e agora prefeito interino de Araras.

Jacovetti ainda fez questão de reforçar que vai cumprir os contratos da gestão Pedrinho Eliseu, e ainda deu mostras de que não pretende mexer nos mais altos escalões da Prefeitura de Araras – já que agora o poder de decisão e de nomeação dos comissionados cabe a Jacovetti.

“Quero dizer ao prefeito Carlos Jacovetti que estamos juntos, que ele conte comigo no que for necessário, desejar boa sorte, no aspecto que as coisas vão continuar, que o governo não vai parar. Araras não pode parar. Quero ratificar aqui meu integral apoio e confiança no seu trabalho e conte conosco no que for necessário”, comentou Pedrinho Eliseu. Já Jacovetti ainda ressaltou que o trabalho “será de dar sequência ao que o Pedrinho tem feito”. O novo prefeito rechaçou qualquer mudança significativa. “As pessoas que integram hoje o governo Pedrinho Eliseu ficarão ao meu lado e continuaremos tocando a Prefeitura conjuntamente, pelo bem da cidade de Araras”, disse o prefeito em exercício.

Reunião entre secretários e novo prefeito

Ainda na tarde de segunda-feira (21), poucas horas depois de assumir o cargo de prefeito, Carlos Alberto Jacovetti (Rede) reuniu o secretariado e tentou se inteirar dos trabalhos de cada uma das pastas. Jacovetti ainda conversou com nomes de confiança de Pedrinho Eliseu, mas não teria sinalizado com uma possível troca dos nomes que estão hoje colocados no cargo por Pedrinho.

A reunião da alta cúpula do governo foi realizada no gabinete do prefeito e teria servido ainda para tranquilizar o próprio secretariado, que foi informado por Jacovetti, de forma enfática, de que ele não pretende realizar nenhuma mudança brusca no planejamento traçado por Pedrinho Eliseu. Ou seja, todos os secretários municipais e diretores nomeados por Eliseu devem ser mantidos no cargo durante a gestão de Jacovetti – até por isso Jacovetti teria sido incisivo para evitar que os secretários municipais coloquem os cargos “à disposição”.