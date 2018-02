Itália cancela cidadania de ararense e de mais de mil brasileiros

Localizada na região da Lombardia, na Itália, a pequena cidade de Ospedaletto Lodigiano pediu o cancelamento da cidadania de 1.118 brasileiros após a descoberta...

Compartilhe em suas redes sociais!

Localizada na região da Lombardia, na Itália, a pequena cidade de Ospedaletto Lodigiano pediu o cancelamento da cidadania de 1.118 brasileiros após a descoberta de corrupção e fraude no processo de concessão da cidadania.

Iniciada no ano passado, a investigação mirou processos abertos entre 2015 e 2017. Brasileiros de São Paulo lideram a lista de pedidos cancelados: são mais de 400. Ao menos um nome listado pelo governo italiano é de Araras. Há casos de Piracicaba, dentre outras cidades paulistas. Outros 44 são de Belo Horizonte, 39 de Campinas, 30 de Curitiba e 18 do Rio de Janeiro, além de registros em outros municípios. Muitos conseguiram o atestado de residência em Ospedaletto Lodigiano sem nunca terem pisado na cidade.

Segundo o Jornal O Globo, morar na Itália não é sempre um requisito para conseguir a cidadania, mas a fraude, neste caso, envolvia processos de obtenção do documento via residência. O esquema se beneficiava de uma lei italiana que concede a cidadania aos estrangeiros que, além de serem descendentes de italianos, têm residência fixa no país. Todas as cidades — são mais de oito mil — podem fazer esse reconhecimento. Mas é preciso que a pessoa comprove que está morando no local.

De acordo com as autoridades locais, dois funcionários públicos italianos atuavam em um esquema, junto com um casal de brasileiros. A investigação começou no meio do ano passado, e o anúncio do cancelamento dos processos foi feito apenas neste mês, no site da prefeitura de Ospedaletto Lodigiano.

De acordo com a agência italiana Ansa, os processos cancelados foram abertos entre os anos de 2015 e 2017.

Alguns brasileiros conseguiram obter o atestado de residência sem nunca ter ido à cidade. A comuna de Ospedaletto Lodigiano conta com 1.574 moradores de acordo com o censo. No entanto, tinha 1.188 brasileiros inscritos no registro de italianos residentes no Exterior.

A Itália é um dos países mais procurados por brasileiros em busca de dupla cidadania. Filhos ou netos de italianos podem fazer a solicitação no consulado brasileiro, mas a morosidade faz com que muitos optem por dar um “jeitinho”, entrando com o pedido diretamente no país europeu.

Recebendo os pagamentos, dois funcionários públicos, por sua vez, conferiam atestados falsos de residência, exigidos pela lei para a obtenção da cidadania. Um casal de brasileiros também é acusado de envolvimento na fraude. (Com informações da Carta Capital e Jornal O Globo)