Ita explode a torcida do Mundo Novo FC

Sempre é gostoso reviver alguns acontecimentos esportivos do passado, afinal são pedaços de histórias que enfeitam o futebol da saudade. Era o mês de...

Compartilhe em suas redes sociais!

Sempre é gostoso reviver alguns acontecimentos esportivos do passado, afinal são pedaços de histórias que enfeitam o futebol da saudade.

Era o mês de abril do ano de 1.984, 33 anos já passados após sensacional disputa do campeonato Varzeano, Mundo Novo FC e Comercial FC decidem o título de Campeão no estádio Joel Fachini.

Plateia sensacional encontra-se presente colorindo o palco. Mundo Novo e Comercial FC frente a frente, decidem quem será o campeão da temporada.

Barulho ensurdecedor quando aparecem em campo as duas equipes. O árbitro chama rapidamente os dois capitães para sorteio de campo, o jogo começa nervoso, bem disputado. O time da zona rural bombardeia a defensiva comercialina, que se defende como pode. Termina o 1º tempo zero a zero, mas pelo volume de jogo o Mundo Novo merecia estar vencendo, principalmente quando aos 25 minutos, num lançamento de Martoni para Bié, que perde um gol feito; em seguida, era a vez de Geraldinho perder a oportunidade atirando alto mas raspando o travessão.

O CFC também teve uma oportunidade de ouro, quando o Daltinho atirou com violência e Marcelo praticou uma grande defesa.

Nossas emoções vieram no segundo tempo de ambos os lados. A equipe esportiva da centenário está presente, eis que surge o gol: Martoni domina a bola, estica a deusa branca para Ita na risca da linha de fundo, domina o camisa 10 do Mundo Novo, acerta um chute violento, a bola vai alinhar la na gaveta do goleiro Morgado, que nada pode fazer. Era o delírio da torcida do Mundo Novo, um tento que podia dar título de campeão.

A partida fica mais dramática, o timão do Mundo Novo começa a prender a bola enervando ainda mais os jogadores do Comercial, até que o jogador Pelé agride um jogador do Mundo Novo e é expulso de campo.

O jogo chega ao seu final, vitória dramática do Mundo Novo por 1 x 0. Sagrando-se o grande campeão e o Comercial o vice campeão. A.C.M.E faz a entrega dos Troféus, o público aplaude.

Reminiscências esportivas recorda os times, Mundo Novo: Marcelo, Dino Serri, Gilson, Sota, Carioca, Jeronimo, Bié, Martoni, Pedrinho, Geraldinho e Ita.Comercial FC: Morgado, Orlando, Bernardo, Tico, Onacio, Casquinha, Marcelo, Pele, Jobe, Godoy e Daltinho.

9 Anos são Passados

Era o dia 3 de Julho de 2008, foi uma noite inesquecível. A diretoria da AIA (Associação de Imprensa de Araras), promovia no Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo, que recebia numeroso público. Seria homenageado o Bicentenário da Imprensa Brasileira, no evento Brasil 200 Anos de Imprensa, e Profissionais que fizeram história em Araras.

Naquela noite de Gala a AIA prestava carinhosa homenagem aos profissionais e empresas de comunicação que estavam em atividade há mais tempo em Araras.

Com surpresa, mas com alegria meu nome estava incluído entre os homenageados. Recebi certificado da AIA, e um bonito troféu exclusivo da solenidade.

Foi um acontecimento maravilhoso promovido pela Associação de Imprensa. Na medida do possível vou publicando algumas fotos, pois bons momentos da vida temos que repartir com os amigos.

Ele esteve presente, marcando presença naquela noite maravilhosa, aquele que foi um dos brilhantes locutores do rádio esportivo brasileiro: Osmar Santos.