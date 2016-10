ISSQN e IPTU devem ter queda na arrecadação em 2017

A previsão de recuo no orçamento de Araras em 2017 pode ser diretamente ligada à queda de arrecadação de impostos. A previsão de queda...

A previsão de recuo no orçamento de Araras em 2017 pode ser diretamente ligada à queda de arrecadação de impostos. A previsão de queda foi confirmada em audiência pública pela secretária municipal da Fazenda, Marizeth Baghin Morandim.

Conforme o orçamento da Prefeitura, a arrecadação com ISSQN (Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza) e IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) deve chegar a R$ 75,7 milhões em 2017. No orçamento do ano passado, a previsão para 2017 era bem diferente, e estimava-se que com IPTU e ISSQN a Prefeitura arrecadaria R$ 79,7 milhões. Prevalecendo a previsão mais recente, de R$ 75,7 milhões, o valor que seria arrecado no ano que vem seria menor que o estimado para a arrecadação em 2016, quando o município esperava arrecadar, com os dois impostos, R$ 77,08 milhões.

Apesar da queda, a estimativa municipal é que o valor arrecadado com os impostos retome o crescimento em 2018 e 2019. Em 2018 a estimativa é de R$ 79,1 milhões com ISSQN e IPTU, somados, enquanto em 2019 a estimativa é de que os dois impostos recolham junto aos ararenses R$ 85,45 milhões.

Em audiência pública realizada na Câmara, na noite de quinta-feira (20), Marizeth Baghin explicou que o orçamento de 2017 está, na visão dela, realista, justamente por acompanhar o que vem acontecendo em 2016, e por isso a cidade trabalha com a primeira vez, em diversos anos, com redução no valor do orçamento de um ano para outro. “Isso devido o que a gente já está acompanhando agora no exercício de 2016, a queda na arrecadação. Então não adianta a gente trabalhar com R$ 516 milhões, colocando aí uma possível inflação, e achar que o orçamento do ano que vem viria muito mais”, disse ela, que disse ter trabalhado de acordo com as instruções, verificando a realidade do ano corrente.

A secretária da Fazenda de Araras ainda disse que comparou com o que está arrecadando nesse ano, para estimar o orçamento do ano que vem.

Conforme Marizeth “num quadro geral então de investimentos do são R$ 25,9 milhões e investimento das autarquias (Saema, Araprev e TCA) R$ 18,9 milhões”, o que segundo ela, gera um total de investimentos de R$ 44 milhões.

A chefe da Fazenda ainda lembrou que nada impede do próximo prefeito possa alocar recursos de um setor a outro, se houver necessidade. Ela voltou a afirmar que a ideia foi elaborar “uma peça orçamentária de acordo com a realidade” da cidade. “Reduzimos até o montante que prevê a arrecadação”, disse, alegando que, num cenário mais otimista, pode até haver melhora da arrecadação, e então um excesso de arrecadação seria alocado pelo próximo gestor, via decreto, em área que ele priorize, se isso ocorrer.

O Secretário de Segurança Pública, João Beraldo Tranquillo, que assistiu a explanação de Marizeth, pediu a palavra na audiência fazendo questão de “acalmar” os mais preocupados, reforçando que o que está sendo executado esse ano está muito próximo do previsto ano que vem, mesmo sendo este “um ano muito difícil”.

Funcionalismo continua pesando na folha municipal

Enquanto a Prefeitura deve ter orçamento, sem considerar as receitas das autarquias municipais, de R$ 365 milhões (totalizando o orçamento municipal junto com o da Câmara), somente com pessoal e encargos gerais serão gastos R$ 167 milhões.

Com isso a previsão é que o município gaste 45% desse orçamento próprio com funcionalismo. Conforme a LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) as prefeituras podem gastar 54% de tudo que arrecadam para pagamento de funcionários (considerando a receita corrente líquida com pessoal). A mesma norma prevê que, quando o município atinge o chamado limite prudencial, de 51,3%, fica impedido de conceder aumentos, reajustes ou adequações de remuneração. Nestes casos, a LRF também prevê que as prefeituras não podem criar cargos ou fazer contratações, ou repor pessoal por força de aposentadoria, exceto para as áreas de educação, saúde e segurança.

Apesar dos altos valores previstos para o funcionalismo, o presidente do Sindsepa (Sindicato dos Servidores Públicos de Araras), José Raul dos Santos, questionou quanto foi estimado para pessoal em 2016 e em 2017, citando acreditar que em 2017 estaria menor. A secretária da Fazenda, Marizeth Baghin, explicou que na verdade só até setembro de 2016, por exemplo, a Prefeitura gastou com pessoal e encargos R$ 92,9 milhões, e considerando reajuste que será feito por agora, o valor gasto com funcionalismo público no ano de 2016 será de cerca de R$ 140 milhões. “Isso em cima do que estamos gastando hoje”, finalizou Marizeth.