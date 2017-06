Isenções de IPTU em Araras chegaram perto de R$ 3 milhões em 2016

A isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) abrange, hoje, mais de 3.000 imóveis e é concedida a milhares de moradores, empresas e...

A isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) abrange, hoje, mais de 3.000 imóveis e é concedida a milhares de moradores, empresas e entidades de Araras, incluindo associações, sindicatos, entidades de classe e até empresas de plano de saúde privadas. A relação completa foi disponibilizada ao gabinete do vereador Romildo Borelli, o Baiano (PSD), após solicitação dele ao prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) por meio de requerimento. A relação completa, com os nomes dos isentos e das entidades pode ser conferida clicando aqui.

O vereador questionou, ainda em maio, informações sobre a isenção de IPTU em Araras, questionando qual é o número de pessoas isentas de IPTU em Araras, qual o montante total em dinheiro das isenções e a lista com nomes e os respectivos endereços de todos os isentos na cidade.

A lista contempla desde empresas multinacionais – que chegam a contar com isenções anuais de mais de R$ 100 mil – a entidades como diversas igrejas católicas (diversas paróquias de Araras contam com isenções que, somadas, passam de R$ 40 mil). Além disso, outras igrejas, como a do Evangelho Quadrangular contam com isenções em dezenas de imóveis (só no caso desta entidade a isenção anual passa da casa dos R$ 20 mil).

Entidades envolvidas com a saúde pública e que atendem via SUS (Sistema Único de Saúde) também contam com isenções do IPTU, mas a lista de isentos contempla até planos privados de saúde – um dos imóveis de um dos planos de saúde privada, em Araras, tem isenção que passa dos R$ 30 mil.

Entidades como sindicatos, associações também estão no rol dos isentos, junto a entidades educacionais.

Algumas das isenções são previstas em leis municipais, enquanto outras estão na Constituição Federal – ou seja, não podem ser questionadas no âmbito municipal. Exemplo disso é a isenção dada às igrejas. A Constituição federal é clara ao citar que “sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto”.

Enquanto as isenções a entidades educacionais e a templos religiosos não podem ser mudadas, as isenções dadas a milhares de aposentados são alvo do vereador Romildo Borelli. O edil cobra mais critérios para as isenções nesse caso e até em caso de adoções e na concessão de guardas de crianças. Isso porque, a interpretação é de que há casos em que isentos não precisem do benefício – o critério de adoção, por exemplo, isenta adotantes de pagamento, independentemente da condição financeira destes.

Baiano admite que conversou com o Secretário da Fazenda, José Luiz Corte, que teria prometido “estudar o assunto” junto ao prefeito Pedrinho Eliseu. Há expectativa de que as isenções sejam dadas somente às famílias mais necessitadas. “Tem que revisar tudo”, cobra, enfaticamente, o vereador., que ainda confirmou à Tribuna que está preocupado com o que viu na lista. Ele ainda disse que as isenções podem estar dentro da lei, mas muitas delas são inadequadas. “É legal, mas é imoral” resume ele. Para o vereador, é preciso se readequar a lei para as isenções. “Dá R$ 3 milhões por ano de prejuízo”, pontua.

Grande lista de isentos

A maior lista de isentos do pagamento de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em Araras é composta por aposentados. São quase 2.500 imóveis pertencentes a aposentados na cidade que fazem com que estes deixem de contribuir com os cofres municipais em mais de R$ 1,3 milhão ao ano.

Outra isenção significativa é a concedida a entidades como sindicatos, igrejas e associações. Muitas dessas isenções são impostas pela Constituição Federal; por isso a isenção de boa parte dos R$ 785 mil que não são cobrados anualmente pela Prefeitura de entidades é irreversível.

As 226 isenções concedidas a quem adota são possíveis devido a normas municipais, assim como isenções de mais de R$ 300 mil ao ano a empresas . Há ainda isenções impostas por processos, isenções de IPTU devido ao Programa Minha Casa, Minha Vida, e isenções a moradores de residências com menos de 70 metros quadrados, quando atingidos requisitos específicos

Propriedades com as maiores isenções de Araras

Entidade Isenção Razão da Isenção Fundação Hermínio Ometto R$ 142.059,77 Isenção Dairy Partners Americas (Nestlé e Fonterra) R$ 107.928,91 Isenção Indústria Clínica Antônio Sayão – Acomp. R$ 83.184,42 Isenção a entidades Fernando Ferreira da S. Telles R$ 61.561,41 Isenção por Processo Ind. Com. Aliment. Sun Plant R$ 37.444,07 Isenção indústria Jardim Apollo Empreend. Imob. R$ 35.880,04 Isenção por Processo Unimed de Araras R$ 33.007,96 Isenção a entidades Interfinance and Participations R$ 32.459,51 Isenção Indústria Raul Schwinden Jr. R$ 31.850,17 Loteamento / Minha Casa Minha Vida

Obs.: A lista não contempla necessariamente os maiores isentos, e sim as propriedades com maiores isenções; há entidades com dezenas de isenções, mas com propriedades cujas isenções, individualmente, são menores que as listadas, e por isso não estão na lista

Isenções de IPTU em Araras – Ano de 2016

Tipo de isenção Quantidade de imóveis Isenção (em R$) Adoção 226 R$ 126.820,18 Entidades 181 R$ 784.016,38 Minha Casa Minha Vida 3 R$ 34.015,76 Imóveis – 70 m² 125 R$ 35.698,55 Distrito Industrial 16 R$ 308.743,62 Processo 3 R$ 98.704,82 Aposentado 2471 R$ 1.337.461,27 Total de isenções 3025 R$ 2.725.460,58