IPTU

O polêmico reajuste do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ocorrido em 2013, volta a ser comentado pelas redes sociais em período de eleição. Na época, diversos políticos e boa parte da população foram contra o projeto de lei de revisão da planta genérica de valores. O prefeito Nelson Brambilla (PT) defendeu, em 2013, que o valor do metro quadrado do terreno e da construção estava muito abaixo daqueles praticados no mercado imobiliário. O projeto acabou aprovado por 6 votos a 5 e, por isso, tanto em 2013 como agora circularam e circulam imagens e textos reforçando os nomes dos agentes políticos que foram a favor do projeto. Candidatos a prefeito e vereadores seguem bradando que teriam se colocado contra o mesmo aumento. Mas a pergunta que não pode ser ignorada: se ainda estes se mantém contra essa revisão, quando eleitos, irão voltar aos valores antigos? Até agora nenhum dos candidatos em Araras se propôs a recuar nessa questão. Apenas reclamam, mas não pretendem mexer na espinhosa área. Ou seja, mesmo insistindo nas críticas ao modelo imposto, não querem modificá-lo. Assim fica fácil!

Buzinaço

Prática corriqueira dos candidatos a prefeito, as chamadas carreatas voltam à tona nas eleições e demonstram a intenção dos candidatos em angariar votos “pelo barulho”, em detrimento à política de se propor idéias. Por ser ano eleitoral, e estarmos a poucos dias das eleições, em Araras – assim como em outras cidades do país – é comum se notar veículos ou aglomeração pedindo votos a favor de um determinado candidato ou outro. Mas seria o eleitor tão susceptível a “ser ganho no grito”, a ponto de escolher o candidato que faz mais barulho na porta da sua casa? Ou finalmente chegamos ao sonhado “ideal”, em que os eleitores irão escolher seus candidatos pelo histórico, propostas e capacidade?

Entrega-entrega

Nas últimas semanas têm sido intensas a entrega de obras públicas em Araras. Algumas de grande impacto, e que merecem toda a pompa de uma cerimônia, enquanto outras parecem menores que os próprios atos por si sós. Exemplos disso são as entregas públicas de um reservatório de água e de intervenções ocorridas na Praça Jorge Assumpção, na zona leste de Araras. No caso do reservatório – grosso modo, uma caixa d’água – chama mais atenção, até por ser entregue em conjunto com o Saema, autarquia municipal responsável justamente por garantir estrutura necessária para abastecimento de água em Araras. Ainda assim o reservatório do Parque Industrial mereceu, aos olhos da administração, cerimônia completa. As intervenções na Praça Jorge Assumpção, chamadas de “revitalização”, e que incluem a entrega de pontos de ônibus construídos naquela praça – que foram batizados pela administração de “Terminal de Ônibus da Zona Leste” – estão marcadas para o domingo.

Prolongamento de avenida 1

A rotina da atual administração em entregar desde grandes a pequenas obras “com a devida cerimônia” não é de hoje. Em março deste ano a Prefeitura realizou ato público para a entrega de pouco mais de 300 metros de pista asfaltada, no prolongamento da avenida José Pavan, ao lado do Parque Ecológico, em obra que praticamente não teve custos ao município. Na época, a Secretaria Municipal de Planejamento explicou que a obra foi uma benfeitoria requerida pela Prefeitura “sem custos ao município”, já que uma empresa adquiriu a área na região e pretendia, no futuro, urbanizar a região com um loteamento. Prevendo isso, a administração solicitou, então, que a empresa realizasse uma benfeitoria na infraestrutura.

Prolongamento de avenida 2

Antes da entrega da avenida José Pavan, outra “cerimônia” realizada em dezembro de 2015, foi marcada para a entrega de trecho da avenida Ignácio Zurita Neto. A obra foi iniciada pelo ex-prefeito Luiz Calos Meneghetti (PPS), mas um pequeno trecho ficou, por vários anos, obstruído por conta de discordâncias na justiça em relação a uma propriedade particular que foi desapropriada. Para finalizar a obra a Prefeitura gastou então cerca de R$ 300 mil. Outros R$ 700 mil acabaram desembolsados para indenizar o proprietário da área, num custo total de R$ 1 milhão. Antes de se duplicar o trecho de menos de 300 metros de extensão, um dos lados da avenida, nesses 300 metros, era usado como uma via de mão dupla. De fato o problema foi sanado pela intervenção da administração Nelson Brambilla (PT), mas chama a atenção de quem está transitando pela referida avenida constatar que, mesmo relativamente nova, aquela via já conta com duas placas de inauguração: da época em que foi entregue em sua quase totalidade; e da época em que se finalizou pequeno trecho, de cerca de 250 metros de extensão. A avenida tem cerca de 2,5 quilômetros de faixa de rolamento.

Mendes x Lewandowski

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes, qualificou no início da semana, em entrevista à Rádio Joven Pan, como “vergonhosa” a decisão do ministro Ricardo Lewandowski de fatiar a votação do julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff, que resultou na aprovação no Senado pela manutenção dos direitos políticos da petista, embora tenha tido o seu mandato cassado. “Considero essa decisão constrangedora, é verdadeiramente vergonhosa. Um presidente do Supremo (Lewandowski) não deveria participar de manobras ou de conciliados. Portanto não é uma decisão dele. Cada um faz com sua biografia o que quiser, mas não deveria envolver o Supremo nesse tipo de prática”, declarou Gilmar.

Direito constitucional

Gilmar Mendes foi além, ao criticar seu colega Lewandowski, e disse que a votação fatiada, que não cassou os direitos políticos de Dilma Rousseff, mesmo aprovado o impeachment contra ela, “não passa na prova dos 9 do jardim de infância do direito constitucional. É, realmente, do ponto de vista da solução jurídica, parece realmente extravagante, mas certamente há razões políticas e tudo mais que justificam, talvez aí o cordialismo da alma brasileira e tudo isso”, disse ele, em palavras duras. Mendes pode ter sido duro, mas foi realista. É quase unanimidade entre juristas que o artigo da constituição é muito claro e prevê concomitantemente, a quem sofre o impeachment, a perda do cargo e a inabilitação (por oito anos) para o exercício de função pública.

Pedrinho x Breno

A coligação do candidato Pedrinho Eliseu (PSDB) entrou com ação pedindo direito de resposta no programa de televisão de Breno Cortella (PDT), alegando ofensa por conta de manifestação do prefeito Nelson Brambilla (PT). A defesa de Pedrinho sustenta que durante o programa de quinta-feira (21), Brambilla não disse a verdade ao orientar a população sobre a divulgação de pesquisas falsas e também falar sobre as condições jurídicas de “determinado candidato”. Já o grupo de Breno rechaça que Brambilla tenha atribuído pesquisas falsas ao candidato do PSDB.

TORPEDO

“A corrupção não é um problema de um partido A ou B, do governo A ou B. Quando olhamos para a história vemos que a corrupção é enraizada historicamente e, quando olhamos para a história recente, vemos que é sistemática.”

Do procurador da República, Deltan Dallagnol, garantindo que não há perseguição contra o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva ao apontar que Lula comandaria esquema de corrupção investigado na Operação Lava Jato.