IPTU sofrerá reajuste baixo, mas desconto para pagamento à vista será de apenas 5%

A Prefeitura de Araras divulgou na última sexta-feira (15) decreto assinado pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) que definiu reajuste do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) em apenas 2,56%. O percentual para correção dos valores do IPTU, para o exercício de

2018, correspondente justamente à variação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado Especial) e leva em conta os últimos 12 meses, no período de outubro de 2016 à setembro de 2017.

Porém, apesar do reajuste baixo, o desconto para quem pagar à vista o imposto também será pequeno. Em outro decreto, que “dispõe sobre a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, referente ao exercício de 2018”, o prefeito determinou as datas de vencimento do imposto no ano que vem e ainda definiu que os parcelamentos poderão ser feitos em até 10 vezes, entre março e dezembro.

A notícia negativa para quem costuma pagar em cota única o imposto é que os contribuintes que efetuarem o pagamento integral do tributo em parcela única, até a data do vencimento constante do Carnê, terá desconto de apenas 5% para pagamento no mês de março de 2018.

Os vencimentos das parcelas com descontos relativas ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, do exercício de 2018, serão nos dias 22, 23, 26 e 27 de março de 2018.

O lançamento do IPTU 2018 para pagamento parcelado, será feito conjuntamente e sua arrecadação deve se efetuar em 10 parcelas mensais entre os dias 22, 23, 26 e 27 nos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018.

Desconto chegava a 15% em 2017

No início do ano o prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB),decidiu que quem quitasse integralmente o IPTU na chamada cota única teria 15% de desconto no valor do imposto.

O ararense que pagou em março de 2017 o IPTU em cota única teve o desconto de 15%, mas quem não pôde pagar em março a cota única do IPTU teve a chance de quitar o imposto integralmente nos meses de abril e maio, com descontos respectivamente de 11% (para pagamento da cota única até o vencimento de abril) e de 7% (para pagamento da cota única até o vencimento de maio). Já para 2018 a previsão é de apenas um desconto, e em março, de 5%.

Vale lembrar, contudo, que o reajuste do imposto em 2017 também foi bem maior. Entre 2016 e 2017 o IPTU foi reajustado em cerca de 8%, com base em índice inflacionário, seguindo decreto ainda de 2016