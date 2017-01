IPTU Premiado não será mantido, mas isenções seguem

A Prefeitura de Araras confirmou que nesse ano não deverá realizar o chamado IPTU Premiado. O município realizava a campanha com objetivo de premiar...

A Prefeitura de Araras confirmou que nesse ano não deverá realizar o chamado IPTU Premiado. O município realizava a campanha com objetivo de premiar os contribuintes que estivessem em dia com o imposto. Quem pagava em dia participava da campanha num sorteio que utilizava como referência os prêmios da Loteria Federal, sorteando R$ 150 mil.

Neste ano, porém, o IPTU Premiado deixa de ser realizado. Segundo a administração municipal, o contrato com a empresa que gerenciava a campanha terminou em 21 de novembro do ano passado, e não foi prorrogado. A empresa havia sido contratada mediante licitação e era responsável por implementar, organizar e processar os sorteios. Como o contrato não foi prorrogado pela administração anterior e nem a gestão anterior e nem a atual realizaram nova licitação, a promoção não irá acontecer. “Agora não há tempo hábil para licitar para validade neste ano”, explicou a Secretaria de Comunicação da Prefeitura.

Mesmo assim outros benefícios em relação ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) foram mantidos, segundo a pasta. No ano passado, por exemplo, os contribuintes tinham direito a outro desconto, além de pagamento a vista, de até 8%, referente ao programa IPTU Sustentável. Quem tem direito ao IPTU sustentável e fez o pedido a tempo, em 2016, terá o desconto concedido normalmente. Os pedidos do IPTU sustentável sempre são realizados no ano anterior. Por isso, quem tiver interesse em obter desconto para o ano de 2018, pode protocolar o pedido entre março e maio deste ano, conforme Decreto nº 6.030 de 30/12/2013.

As isenções do IPTU também estão mantidas. É isento do imposto quem se encaixa nos requisitos estabelecidos pela Secretaria da Fazenda. Quem se enquadra poderá solicitar o benefício até o dia do vencimento da cota única (os vencimentos das parcelas da cota única já foram fixados para os dias 23, 24, 27 e 28 de março). Os beneficiários com a isenção deverão receber junto ao carnê de IPTU 2017 os formulários e orientações para solicitarem a isenção.

A indicação do setor de Tributação da Secretaria Municipal da Fazenda é que quem se encaixa no perfil de isento procure a Prefeitura para pedir a isenção assim que o carnê chegar em casa. Ainda não se sabe se haverá um agendamento prévio, mas as instruções devem constar em avisos junto aos próprios carnês. É preciso ficar atento para não perder o prazo. Os carnês de toda a população ainda estão sendo confeccionados, mas devem começar a chegar às casas no final de fevereiro.

Independentemente de outros descontos, quem pagar o imposto em sua totalidade, até o vencimento da cota única (no final de março) terá 15% de desconto. O decreto prevendo a medida já foi publicado pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB).

Quem pagar integralmente o imposto nos meses de abril e maio terá descontos menores, respectivamente de 11% (para pagamento da cota única até o vencimento de abril) e de 7% (para pagamento da cota única até o vencimento de maio).

Isenção do IPTU

As regras para isenção do IPTU em 2017 devem se manter as mesmas do ano passado. A Secretaria da Fazenda, contudo, ainda não confirmou detalhes sobre a isenção. A única confirmação é que os beneficiários já cadastrados deverão receber junto ao carnê de IPTU formulário para a isenção.

Os isentos deverão levar os seguintes documentos à Prefeitura: DCB (Demonstrativo de Crédito de Benefício) – competência janeiro de 2017, cópia do RG e CPF e documentação do imóvel contendo a cópia da escritura ou contrato de compra e venda.

Os pré-requisitos para aposentados são possuir um único imóvel edificado, utilizado para moradia própria, com renda de até dois salários mínimos e sem usufruto.

IPTU Sustentável

Segundo a administração municipal, as regras para o IPTU sustentável permanecem as mesmas de quando o programa foi instituído. Elas preveem que será concedido abatimento de até 2% no valor anual do IPTU para imóveis que possuírem em sua frente uma ou mais árvores, escolhidas entre os tipos adequados à arborização de vias públicas; mais 1% para imóveis que possuírem no perímetro do seu terreno até 3% de áreas efetivamente permeáveis, com cobertura vegetal; e 2% para imóveis que possuírem no perímetro do seu terreno acima de 3% de área efetivamente permeáveis.

Também será concedido desconto de 2% para imóveis providos de captação e reutilização de águas de pluviais e mais 2% quando existir sistema de aquecimento hidráulico solar.

Vale destacar que a prestação de informação falsa ou fraudulenta implicará no cancelamento do desconto e lançamento integral do tributo. Os pedidos são feitos sempre no ano anterior ao da cobrança do imposto. Ou seja, quem deseja ter o desconto do IPTU sustentável em 2018 precisa faze-lo nesse ano, entre março e maio.