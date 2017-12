IPTU não será cobrado em novos imóveis; Município estima ‘perder’ R$ 750 mil em arrecadação

A Câmara de Araras rejeitou por duas vezes, em menos de uma semana, projeto de Lei encaminhado pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) para alterar...

Compartilhe em suas redes sociais!

A Câmara de Araras rejeitou por duas vezes, em menos de uma semana, projeto de Lei encaminhado pelo prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) para alterar a planta genérica de valores do município de Araras,incluindo nela novos imóveis para lançamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Na vez em que o projeto chegou no Plenário foram apenas três votos favoráveis.

Para a Prefeitura, ao rejeitar a matéria a Casa pode atravancar a transferência dos imóveis, e ainda impede que o município arrecade cerca de R$ 750 mil além do esperado. Além disso, o entendimento da administração municipal é que a situação é injusta com parte da população que vai pagar o IPTU enquanto os moradores dos novos bairros estarão isentos.

Luiz Fernando Privatti, diretor da coordenadoria de cadastro técnico, entende que a situação pode prejudicar até mesmo os moradores dos novos bairros que não vão pagar o IPTU. “O projeto de lei complementar que foi rejeitado pretendia incluir novos imóveis na planta genérica de valores, ou seja, solicitava autorização da Câmara para dar valor venal ao imóveis, e consequentemente tributar tais imóveis”, explica ele. “Sem o cadastramento dos imóveis na planta genérica, além de não poder cobrar IPTU, não poderá cobrar ITBI, pois não poderão ser atribuídos valores venais aos referidos imóveis”, pontua.

O grande problema é que com isso, segundo ele, os imóveis novos ficam sem escritura. “O ITBI seria cobrado em todas as transações imobiliárias. Ocorre que sem a aprovação da lei o município não poderá atribuir valor venal aos 1.145 imóveis que estavam previstos na lei. E assim todas as certidões de valor venal não poderão ser expedidas, sendo este documento essencial para fazer a escritura de imóveis, e na grande maioria dos financiamentos”

Dentre os imóveis que seriam tributados estão o condomínio residencial Vila Rica e o Condomínio Parque Alvorada (os conhecidos prédios da MRV na avenida Augusta Viola da Costa). Além desses dezenas de outros imóveis não terão tributação de IPTU, e a estimativa oficial é de que a arrecadação com a inclusão dos imóveis na planta de valores teria incremento de R$ 750mil. Ou seja, esse valor deve deixar de entrar nos cofres municipais em 2017.

“É válido ressaltar ainda que a prefeitura não estava com o projeto alterando o fator ‘K’ de nenhum imóvel do município, ou seja, não subiria o imposto de ninguém. Apenas estava incluindo novos imóveis na planta de valores e consequentemente para cobrança de imposto, e criando algumas faces de quadra de imóveis que alteraram sua frente por causa de desmembramento ou habite-se, por exemplo, como é o caso da Rua José Benedito Carneiro e Viela Aléssio Minatel, com o mesmo valor que já vinha sendo cobrado”, conta.

Em resumo a Prefeitura alega que apenas tentava incluir alguns imóveis na relação para, além de cobrar o IPTU, poder permitir que esses imóveis, como estão, fiquem regularizados, podendo então haver transferência dos mesmos – mediante ao recolhimento de ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis).

Em uma primeira sessão extraordinária em que se colocou em votação o projeto, o vereador Francisco Nucci (PR) citou o aumento de IPTU aprovado há alguns anos ocasionou uma agressão moral forte contra os próprios vereadores, e que alguns foram até ofendidos. “Se não fosse aquele reajuste, não sei se o prefeito atual teria condições de cumprir com suas obrigações”, pontuou ele, reforçando que o ajuste de preço seria até muito justo. Porém ele mesmo disse que parte da imprensa e da opinião pública teria pressionado para que a população não votasse mais naqueles vereadores, e se colocou indisposto a enfrentar novos questionamentos. Nucci foi firme ao criticar a pressão que recebeu na época, e mesmo depois de defender o projeto, disse que não tinha “estômago” pra votar a favor do projeto dessa vez.

Carlos Jacovetti (Rede) até tentou convencer os colegas a votarem a favor do projeto e disse que na época, como vice-prefeito, defendeu o projeto de reajuste do IPTU e também “pagou caro” pela situação. Ele insistiu que dessa vez o projeto era bem diferente e pontuou que quando está se seguindo a lei, fazendo o reajuste a cada 4 anos, o peso é bem menor. Além disso tentou ainda explicar que o IPTU no restante da cidade permaneceria inalterado, mas a maior parte dos vereadores não se mostrou convencida.

Por isso, mesmo com o argumento de Jacovetti, somente ele, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) e Romildo Benedito Borelli – Baiano (PSD) votaram pela inclusão do lançamento de IPTU nos novos imóveis. Além de Francisco Nucci (PR), foram contra a inclusão os governistas Anete Casagrande (PSDB), Eduardo Dias (PHS), Marcelo de Oliveira (PRB) e até o líder de governo na Casa, José Roberto Apolari (PTB). Junto a eles impediram a cobrança os vereadores Deise Olímpio (PSC), Jackson de Jesus, (Pros) e Regina Corrochel (PTB).

VEJA MAIS – Projeto teria sido barrado por falta de articulação entre Câmara e Executivo