“Eu não estou dizendo que eu mudei e nem que eu vou mudar o mundo. Estou dizendo apenas que o mundo deve ser mudado”....

“Eu não estou dizendo que eu mudei e nem que eu vou mudar o mundo.

Estou dizendo apenas que o mundo deve ser mudado”. (Tupac Shakur)

Diz um provérbio árabe que se um cavalo ganha uma vez é sorte; se ele ganha duas vezes, olho no cavalo; se ele ganha três vezes, jogue no cavalo.

Obviamente as sugestões do ditado não se restringem às sensacionais atropeladas na reta final de cavalos puro-sangue; aliás, penso que a leitura pretendida por quem o bolou não deve ser restritiva, mas sensivelmente abrangente.

Conclusão: a máxima tanto vale para o turfe quanto para o cinema.

O filme Vampiros de Corpos, dirigido por Don Siegel, é um exemplo dessa equivalência equinos/filmes.

A chamada “versão original”, lançada em 1956, rendeu três refilmagens: a primeira, intitulada Os Invasores de Corpos, é de 1978 e foi dirigida por Philip Kaufman; a segunda é Os Invasores de Corpos— A Invasão Continua, dirigida por Abel Ferrara, é de 1993.

E em 2007, com seu Invasores, o diretor alemão Oliver Hirschbiegel completou os remakes do intrigante filme que foi baseado em um thriller escrito por Jack Finney.

Ora, se um filme ganhou três versões, o leitor cinéfilo e a cinéfila leitora devem “jogar no filme”. A versão original e a de 1978 são minhas preferidas. Não é nenhuma sugestão, mesmo por que nem sempre o pano que serve de remendo serve para cobrir o rasgo a ser remendado.

Já o paralelo cavalos/ refilmagem foi proposital. Diria até que se trata de uma espécie de necessidade emocional diante do fato consumado: a ficção é uma das camuflagens preferidas da realidade; em casos muito particulares, ela funciona como a antecipação pura e simples do fato concreto futuro.

De Joseph Conrad a Jack Finney, de Júlio Verne a Carl Sagan, a literatura prova que é uma fértil sementeira onde volta e meia os deuses da escrita semeiam oráculos humanos.

Seja no livro de Finney, seja nos quatro filmes que dele foram extraídos, a transformação de pessoas em seres absolutamente ausentes do mundo — faz crer que suas identidades foram desalojadas de seus corpos — remete a um fato induvidoso: nossa essência, antes humana, foi substituída por total alheamento da realidade.

Os terráqueos são extremamente competentes quando se dispõem a invadir os corpos. Invadem, por exemplo, propaganda.

Sobre o papel da publicidade na sociedade contemporânea, convoco Oliviero Toscani— já o mencionei e citei em outras ocasiões, mas quando o vinho é bom, convém voltar-se à garrafa.

“A publicidade não vende produtos nem idéias, mas um modelo hipnótico e falsificado de felicidade.

É preciso seduzir o grande público com um modelo de existência cujo padrão exige uma renovação constante do guarda-roupa, dos móveis, televisão, carro, eletrodomésticos, brinquedos das crianças, todos os objetos do dia a dia. Mesmo que não sejam verdadeiramente úteis.

A publicidade oferece aos nossos desejos um universo subliminar que insinua que a juventude, a saúde, a virilidade, bem como a feminilidade, dependem daquilo que compramos.

Hoje em dia, o público acredita no que vê na televisão, nos telejornais, nos programas, nos anúncios”.

Oquei. Falei de cavalos, falei de cinema. Falei de cabeças ocupadas pelos invasores de corpos, que no caso são aqui da Terra mesmo.

Às vezes penso que estou sendo repetitivo nesses assuntos tipo a vaca foi pro brejo. O homem, disse-me certa vez um padre que largou a batina, também tem suas fases, não é só a Lua que as tem. Bebíamos conhaque naquela noite.

Depois daquela conhacada tudo mudou, mas eu não estou dizendo que eu mudei e nem que eu vou mudar o mundo.

Estou dizendo apenas que o mundo deve ser mudado.

Bom dia!