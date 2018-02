Inutilidade pública

“Nós acreditamos que somos um país e a verdade é que somos apenas paisagens”. (Nicanor Parra) Acordei com uma irrecusável disposição de escrever sobre...

Compartilhe em suas redes sociais!

“Nós acreditamos que somos

um país e a verdade é que

somos apenas paisagens”.

(Nicanor Parra)

Acordei com uma irrecusável disposição de escrever sobre flores. Sobre dálias, especificamente sobre elas. Quem sabe traído pela memória, talvez incendiado por certas contingências impostas pela vida, motivei-me a um reencontro com Dália.

Não vou em frente. Minha desistência voluntária estriba-se em duas inafastáveis realidades. Uma delas adverte-me que é perigoso revolver águas passadas. Além de não moveram moinhos, frequentemente elas ensejam pedidos de explicação sobre ocorrências inexplicáveis. “Quem é essa Dália, heim?” Convenhamos, quando um casal parte para a briga, a interjeição “heim” faz as vezes de uma faca amolada.

Nos dias correntes os nomes próprios escolhidos pelos papais e mamães passam longe das Rosas e Margaridas. Idem das Jasmins. Da mesma forma, e obviamente, passam a quilômetros de distância de Dálias.

Acordei disposto a falar de flores. Porém, a estação do ano está mais propensa a ceder seu curso à multiplicação de lagartas do que de gerânios arrebentando nas floreiras de barro cozido.

Grandes, pequenas, gordas, enfim, lagartas. Às vezes cinzentas como as tempestuosas tardes de verão, às vezes pintadas com todas as cores do espectro de luz visível, elas abatem as folhas dos jerivás sem dó nem piedade. Essa segunda realidade, é claro, não tem nada a ver com eventualidades que as águas do tempo sempre levam consigo, mas sem dúvida demove-me na idéia de discorrer sobre amenidades numa época em que brutalidades nos sitiam.

“A honestidade”, poetou o fauno Fabrício Carpinejar, “é antipática. As pessoas que são justas, discretas, comportadas, netos ao colo, casos arquivados, não rendem literatura.

A impureza emociona”.

Mutatis mutandis, flores já não rendem crônicas.

O físico, matemático e poeta chileno Nicanor Parra, que defuntou em janeiro aos 103 anos de idade, certa vez referiu-se ao Chile com palavras pouco ou nada lisonjeiras: “Nós acreditamos que somos um país e a verdade é que somos apenas paisagens”.

Pois bem. A amarga constatação do irmão mais velho da também poeta Violeta Parra, conforma o sentimento que se generalizou entre nós: somos hoje apenas paisagens, embora acreditemos que somos um país.

Não vou desfiar aqui o rosário de motivos que me induzem acrescentar mais algumas gotas de ceticismo em meu coração que vive a transbordar pessimismo. O mal que essa gente que se aferrou no Poder já fez ao Brasil, somado ao mal que, a toque de caixa, pretende fazer, nos apequena como Nação e nos enterra enquanto Povo.

“Eu tinha dito”, confessou o José Saramago, “que iria propor tirar a palavra utopia do dicionário. Mas, enfim, não vou a tanto. Deixe ela estar lá, porque está quieta.

O que eu queria dizer, é que há uma outra questão que tem de ser urgentemente revista. Tudo se discute neste mundo, menos uma única coisa: a democracia.

Ela está aí, como se fosse uma espécie de santa no altar, de quem já não se espera milagres, mas que está aí como referência. E não se repara que a democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, amputada.

O poder do cidadão, o poder de cada um de nós, limita-se, na esfera política, a tirar um governo de que não se gosta e a por outro de que talvez venha a se gostar. Nada mais.

Mas as grandes decisões são tomadas em uma outra grande esfera e todos sabemos qual é. As grandes organizações financeiras internacionais, os FMIs, a Organização Mundial do Comércio, os bancos mundiais. Nenhum desses organismos é democrático.

E, portanto, como falar em democracia se aqueles que efetivamente governam o mundo não são eleitos democraticamente pelo povo? Quem é que escolhe os representantes dos países nessas organizações? Onde então a democracia?”

Bom dia!