Intocáveis?

Há alguns meses propagou-se a idéia de que as operações policiais e as investigações sobre corrupção no país iriam acabar após a “queda” do PT do posto de partido protagonista no Brasil.

Não foi bem isso que aconteceu. Primeiramente, logo que Dilma Rousseff (PT) perdeu o cargo, Eduardo Cunha (PMDB) foi forçado a sair pela porta dos fundos da presidência da Câmara dos Deputados. Cunha se posicionou como bode expiatório de toda a situação, mas não convenceu. Hoje está esquecido pela população, mas não pelo Judiciário.

Mesmo com a queda de Dilma e Cunha, houve quem insistisse em afirmar que a partir de então o combate à corrupção iria diminuir, ou até ser dirimido pela classe política e pelo Judiciário. Michel Temer (PMDB), o novo e impopular presidente, permaneceria intocado. Até agora ele permanece no cargo, mas Temer não está imune. A chapa Dilma-Temer pode ser cassada pelo TSE por acusações graves durante as eleições de 2014. Como Dilma já perdeu o cargo, restaria Temer perder o posto. A hipótese parece distante. Mas nem tanto…

Há praticamente um mês o ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Herman Benjamin, relator do processo de cassação da chapa de Dilma e Temer, disse que o caso “é o maior processo da história do TSE” e que o Tribunal nunca julgou a cassação de uma chapa presidencial eleita.

Apesar de Temer ainda se sustentar no Planalto – e de muita gente crer que ele seguirá intocável até 2018 – o presidente não está em situação confortável, e mesmo após a população ter pedido a saída de Dilma, Temer jamais caiu nos braços do povo.

Sob acusações ainda mais graves, outros nomes até então impolutos também se vêem citados em escândalos e parecem não gozar de mesmo prestígio e da intocabilidade de outrora. Exemplo disso são os nomes fortes do ninho tucano.

Como estampou a Revista Veja no último mês, a Lava-Jato chegou ao PSDB. Isso porque delações de gente influente na Construtora Odebrecht ligam diretamente o nome do governador Geraldo Alckmin (PSDB) e do ministro José Serra (também tucano) com propinas.

Segundo a Veja, despesas da campanha de José Serra à Presidência em 2010 – como o jatinho que ele usou para viajar pelo país – foram bancadas com dinheiro sujo da Odebrecht. O texto da Veja também imputa ao governador Alckmin o codinome “santo” que aparece em planilhas da empreiteira. Contra ambos nada está provado, e a revista sucinta apenas uma suspeita. Mas a edição traz um alerta nas entrelinhas: nenhum político, de nenhum partido, está mais a salvo de ser investigado no Brasil.

Na última segunda-feira (5), o então presidente do Senado Renan Calheiros (PMDB) também perdeu – provisoriamente – o cargo de comandante do Senado Federal, pouco tempo depois de se tornar réu em processo no STF (Supremo Tribunal Federal).

Contabilizando ainda o nome de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – freqüentemente citado em investigações recentes da Polícia Federal – pode-se dizer que os três últimos presidentes da República tiveram problemas com a Justiça (no caso de Dilma, restritos ao cenário político, é verdade). Soma-se a isso o fato dos presidentes do Senado e da Câmara terem perdido o cargo por imposição Judicial, e os dois últimos governadores do Rio de Janeiro terem sido presos. Já os dois últimos governadores de São Paulo também estão suscetíveis às investigações…

Os fatos recentemente mostrados pela imprensa deixam evidente que estamos muito distantes da solução dos problemas de corrupção no Brasil, mas não há mais ninguém totalmente imune no país.