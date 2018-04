Intervias teve lucro líquido de mais de R$ 150 milhões em 2017

No final de fevereiro uma reunião do Conselho de Administração da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista SA, responsável pela concessionária Intervias, hoje ligada...

No final de fevereiro uma reunião do Conselho de Administração da Concessionária de Rodovias do Interior Paulista SA, responsável pela concessionária Intervias, hoje ligada ao grupo Arteris, revelou o tamanho do lucro da empresa com a administração da malha viária na região: o lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 foi de exatos R$ 156.343.698,85.

O valor consta em edital publicado há poucas semanas pela própria concessionária, e revela o direcionamento do lucro significativo da empresa.

Desse valor ao menos R$ 123,4 milhões serão direcionados “para distribuição adicional aos dividendos obrigatórios aos acionistas da companhia concessionária de rodovias. Pelo menos R$ 100 milhões serão distribuídos conforme deliberação de assembleia geral de acionistas.

Conforme a ata da reunião do Conselho de Administração, desse valor cerca de R$ 38 milhões – o que corresponde a 25% do lucro líquido – serão destinados para distribuição de dividendos obrigatórios referentes a 2017. Mais de R$ 3 milhões já foram distribuídos sob a forma de juros sobre capital próprio e mais de R$ 30 milhões já foram distribuídos conforme aprovação do Conselho de Administração da Companhia ainda em 3 de julho do ano passado.

Ainda segundo a publicação – revelada somente em abril – seria realizada no final de março uma Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que também teria como pauta a distribuição dos valores. A reunião estava marcada para ocorrer na sede da empresa, no Jardim Sobradinho, em Araras.

Contrato de concessão é longo, mas prevê bilhões em investimentos

A Intervias, uma das nove concessionárias da Arteris, é a responsável, desde 2000, pela administração de 375,7 quilômetros de rodovias.

A empresa faz parte do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo.

Segundo a empresa cita em seu site, o contrato de concessão da Intervias prevê investimentos de R$ 1,6 bilhão em obras e recursos operacionais durante os 28 anos de vigência.

