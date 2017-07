Interditado A CBF emitiu um comunicado na tarde desta segunda-feira em que proíbe o Estádio de São Januário de receber públicos para os...

Interditado

A CBF emitiu um comunicado na tarde desta segunda-feira em que proíbe o Estádio de São Januário de receber públicos para os próximos jogos. Em nota do presidente da entidade, Marco Polo del Nero, não está permitida “sob nenhuma hipótese” a presença de torcedores. O STJD também se posicionou sobre a situação. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatou o pedido da promotoria de interdição do estádio e o vice-presidente, Paulo Salomão Filho, assinou a medida cautelar que impede partidas em São Januário.

Durou pouco

Fim da linha para Eduardo Baptista. O técnico foi demitido pelo Atlético-PR na manhã de segunda-feira, um dia após o empate com a Chapecoense, em 1 a 1, na Arena Condá. Em decorrência da saída do treinador, Paulo Autuori, que ocupava o cargo de gestor técnico, também saiu do Rubro-Negro. Anunciado no dia 23 de maio, quando Paulo Autuori virou gestor, Baptista ficou menos de dois meses no cargo. Ele comandou o Furacão em 13 jogos, com 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, com um aproveitamento de 46,1%. Com o treinador, a equipe atleticana anotou 14 gols e sofreu 15.

Apresentado

Dorival Júnior foi apresentado na segunda-feira como novo técnico do São Paulo. Com a missão de evitar o primeiro rebaixamento da história do clube no Campeonato Brasileiro, o treinador começa seu trabalho, de fato, no treino de ontem no CT da Barra Funda. A estréia será na quinta-feira, diante do Atlético-GO, no Morumbi, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Taffarel de olho

A grande fase de Cássio no Corinthians em 2017 é observada de perto pela comissão técnica da seleção brasileira. Nesta segunda-feira, o preparador de goleiros Taffarel esteve no CT Joaquim Grava, observou a atividade e bateu um papo com os membros da comissão técnica. A visita deve se repetir na terça. O preparador de Tite tem feito visitas a vários clubes com o objetivo de colher informações dos principais goleiros em atividade no país. Em junho, já havia acompanhado a ótima atuação do goleiro na vitória do Corinthians por 1 a 0 contra o Grêmio, em Porto Alegre, em jogo em que o goleiro pegou pênalti de Luan. Agora, a visita aconteceu dois dias depois de mais uma grande atuação na vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, fez boas defesas e pegou pênalti de Lucca.

Reforço

Nilmar é oficialmente o novo reforço do Santos. O atacante foi anunciado na manhã desta segunda-feira. Ele chega para contrato até o fim de 2018, com salários de R$ 200 mil e bônus por produtividade. Sem jogar desde maio de 2016 pelo seu antigo clube, o Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, o jogador passará por uma intertemporada no Peixe e a estréia pode demorar até dois meses. A comissão técnica comandará trabalhos físicos e técnicos para o jogador de 32 anos.