Interdições complicam trânsito na Avenida Dona Renata

O trânsito na região do Residencial Samantha ficou complicado durante a semana por conta das interdições em trecho da Avenida Dona Renata (Marginal). O...

O trânsito na região do Residencial Samantha ficou complicado durante a semana por conta das interdições em trecho da Avenida Dona Renata (Marginal). O Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) esclarece que as interdições são realizadas em decorrência das obras para o tratamento do esgoto, feitas pelo Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras).

Ontem (17), as obras estavam no trecho entre a ponte da concessionária Honda/Aversa e o cruzamento da Delegacia do Município, que fica entre a Dona Renata e a Avenida Fábio da Silva Prado, Jardim São João, zona norte.

No local, as equipes instalavam tubulações na calçada que fica entre a Dona Renata e a margem do Ribeirão das Araras. As tubulações seguirão até o cruzamento da Delegacia e serão interligadas. Quando concluído, o sistema vai encaminhar o esgoto da zona norte para a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), no Parque Tiradentes, zona leste.

Para a obra, o trânsito foi interditado no trecho e o motorista que trafegava pela Dona Renata – região da confluência dos ribeirões das Araras e das Furnas – tinha opção única de virar à esquerda para acessar a ponte da Honda.

Tribuna apurou que o trânsito foi intenso e complicado no local, principalmente na tarde da última quarta-feira (15). Alguns motoristas questionaram a ausência de sinalização de alerta para evitar a região, outros sentiram falta de agentes de trânsito e guardas municipais.

Ainda na tarde de quarta-feira, o movimento de veículos foi intenso na Rua Capitão Artur dos Santos, Emílio Ferreira e também na Rua Frei Galvão. Em todo o percurso, a reportagem não encontrou agentes para disciplinar o trânsito.

Demutran afirma que interdita trecho conforme relatório do Saema

Tribuna questionou o Demutran sobre as interdições feitas durante a semana. Questionado sobre o não aviso de antemão das interdições, a pasta explica que segue relatórios que são enviados diariamente pelo Saema e pela empresa prestadora do serviço.

“Devido a algumas características da obra, as decisões vão sendo tomadas na medida que as intervenções avançam e que esses relatórios chegam, como por exemplo, a utilização de máquinas pesadas que colocam em risco a segurança dos motoristas”, explica nota.

Ainda de acordo com a pasta, assim que a decisão é tomada a Secom (Secretaria de Comunicação Social e Institucional) é informada e repassa as informações aos meios de comunicação de forma imediata.

Sobre a falta de agentes para orientar os motoristas durante as interdições, o Demutran esclarece que possui apenas cinco agentes que atuam na cidade toda. “Especificamente na interdição ocorrida na última quarta-feira, das 15h45 até as 19h, estavam presentes na obra o diretor de trânsito, mais dois agentes, mais um técnico de trânsito e mais dois servidores transportando placas de sinalização e cones”. Já sobre possíveis novas interdições, a pasta informa que “não há previsão de interdição total da avenida no fim de semana”.