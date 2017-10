Instituto de Pesos e Medidas realiza plantão de taxímetro em Araras

Os taxistas de Araras que precisam validar seu taxímetro após mudança de veículo, troca ou reparo do equipamento podem buscar o plantão do Ipem-SP...

Os taxistas de Araras que precisam validar seu taxímetro após mudança de veículo, troca ou reparo do equipamento podem buscar o plantão do Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas) que acontece hoje a partir das 9h no ponto da Rua João Crepischi (próximo Escola Senai).

No caso dos plantões de regularização de taxímetro, somente os taxistas que precisam validar o instrumento após mudança de veículo, troca ou reparo do equipamento devem comparecer. O Ipem também realiza, periodicamente, a verificação anual – ação de participação obrigatória a todas as categorias de táxi.

Para agendar o atendimento é necessário acessar o site do Ipem ( www.ipem.sp.gov.br ) e emitir a GRU (Guia de Recolhimento da União) para o pagamento da taxa de verificação. Sem o agendamento online e a taxa quitada, o atendimento não é realizado.

Na data da verificação, o taxista ou responsável pelo veículo deve apresentar os seguintes documentos: alvará de estacionamento fornecido pela Prefeitura; certificado de propriedade do veículo; certificado de verificação do Ipem, referente ao último exercício; GRU quitada; comprovante de endereço; guia de serviço fornecida por oficina credenciada pelo Ipem

Os taxistas autuados por trafegar com o taxímetro irregular têm dez dias para apresentar defesa ao órgão. As multas podem variar de R$ 500 a R$ 5.000 mil, dobrando na reincidência.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3368-1406 ou (16) 3368-1230, além de pessoalmente na Sede da Delegacia de Ação Regional do Ipem-SP em São Carlos, localizada à Rua Raimundo Corrêa, 1.229 – Vila Marcelino.

Fique de olho para não ser enganado

Para identificar se o taxímetro foi verificado pelo Ipem, o consumidor deve observar a existência do lacre amarelo, que impede o acesso à regulagem do aparelho, e do selo do Inmetro com a frase “verificado até 2018”. Caso o lacre esteja rompido, o consumidor não deve aceitar a corrida, pois o aparelho pode apresentar medição incorreta. Em alguns casos poderão ser encontrados com a etiqueta “verificado até 2017”, pois, o instrumento pode ser que ainda não tenha sido verificado, devido ao cronograma conforme o alvará.

O valor da bandeira é estabelecido pela Prefeitura de cada município, mas é importante estar atento ao horário em que as bandeiras ‘um’ e ‘dois’ podem ser utilizadas, para não pagar mais caro pela corrida.

O consumidor que notar irregularidades ou tiver dúvidas pode fazer a denúncia na ouvidoria do Ipem pelo telefone 0800 013 05 22 ou pelo e-mail ouvidoria@ipem.sp.gov.br .