Instituição que implantará Medicina em Araras ainda pode mudar

Apesar da expectativa sobre a vinda de Faculdade de Medicina para Araras, o MEC (Ministério da Educação) ainda precisa homologar ou não o resultado da licitação, ainda segue travado no próprio Ministério.

Essa homologação do MEC não se trata de mera formalidade, e pode resultar em mudança na instituição que deve abrir curso de medicina em Araras. Três mantenedoras entraram na disputa pelo curso na cidade antes da paralisação do processo no TCU. Apesar da São Leopoldo Mandic, de Campinas, seguir como a vencedora do certame por Araras, Tribuna apurou que a Cruzeiro do Sul entrou com recurso no MEC contra a decisão, que a desclassificou na cidade.

A aceitação ou rejeição desse recurso ainda é desconhecida, e é a próxima etapa prevista pelo MEC no trâmite. Por isso, a partir da retomada do edital, o MEC deve analisar recursos impetrados pelas instituições que não foram selecionadas e divulgar se aceita ou não as justificativas delas. Caso a Cruzeiro do Sul tenha decisão favorável a seu recurso, ela poderia ‘retomar a ponta’ e ser a escolhida para implantar medicina em Araras.

As duas cogitadas para implantar o curso em Araras já tem parcerias que devem agilizar o início das aulas. A São Leopoldo Mandic já tem parceria com proprietários do imóvel onde hoje funciona o CDB (Centro de Diagnósticos Brasil), na rua Hercília Dal Pietro, ao lado do Hospital da Unimed. Como o CDB ocupa somente parte do prédio, outra parte seria usada, inicialmente, pela Mandic. A Cruzeiro também tem parceria e, caso consiga decisão a seu favor, funcionaria no prédio principal da Unar (Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson).

Seleção das faculdades de medicina

Histórico:

Dezembro de 2014: Por meio do Edital n. 6/2014 houve 216 propostas inscritas de instituições de ensino superior

Julho de 2015: divulgada a classificação das propostas apresentadas, e aberto prazo para recurso

Julho de 2015: edital é questionado judicialmente, e fica ‘travado’

Outubro de 2015: abertura de mais de 2 mil novas vagas em cursos de medicina foi suspensa pelo TCU (Tribunal de Contas da União), em despacho da ministra Ana Arraes

Julho de 2016: TCU julga em plenário o caso e libera edital

Próximas fases previstas no Edital: