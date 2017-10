INSS renova contrato de R$ 894 mil para permanecer na rua Chico Pinto

Sem agência própria em Araras, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) oficializou na última quarta-feira (4) seu contrato de locação para permanecer por...

Sem agência própria em Araras, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) oficializou na última quarta-feira (4) seu contrato de locação para permanecer por pelo menos mais cinco anos no mesmo endereço de hoje. Na prática nada muda para os segurados, que permanecerão sendo atendidos no mesmo endereço pelos próximos cinco anos.

Com isso a locação do imóvel situado na Rua Chico Pinto, 745, na região central da cidade, ficou renovada no período de 1º de outubro desse ano a 1º de outubro de 2022, portanto por mais cinco anos.

O atual contrato do INSS é com a empresa ararense Gino Bolognesi Participações Ltda., e como houve renovação houve dispensa de licitação para reinstalação da Agência da Previdência Social de Araras (com fundamento na Lei 8.666/93, art. 24, inciso X e Lei 12.112/2009).

O Instituto Nacional do Seguro Social vai desembolsar, no aluguel, R$894.000,00 no período de cinco anos – portanto o valor mensal é de R$ 14.900. A assinatura da renovação é datada de 15 de setembro e a decisão é subordinada à Gerência Executiva do INSS de Piracicaba.