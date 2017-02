Inscrito O último entrave burocrático para Miguel Borja estrear pelo Palmeiras foi superado. Um dia depois de regularizar seu contrato na Confederação Brasileira de...

Inscrito

O último entrave burocrático para Miguel Borja estrear pelo Palmeiras foi superado. Um dia depois de regularizar seu contrato na Confederação Brasileira de Futebol, a diretoria recebeu na manhã de ontem a confirmação de sua inscrição no lugar do lesionado Moisés. Agora, cabe à comissão técnica decidir se relaciona ou não o jogador já neste sábado, para a partida contra a Ferroviária, na arena, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O sinal positivo foi o esforço para inscrevê-lo a tempo no lugar do meio-campista Moisés, que rompeu dois ligamentos do joelho esquerdo. O regulamento permite troca na lista dos 28 inscritos somente com laudo médico comprobatório da lesão que afaste o jogador pelo restante da competição. O laudo foi enviado à Federação Paulista de Futebol simultaneamente ao registro na CBF.

Liberado

O técnico Fábio Carille fez quatro mudanças no Corinthians no treino de sexta-feira pela manhã, no CT Joaquim Grava. Expulso no clássico contra o Palmeiras, o volante Gabriel treinou normalmente e está escalado. O Timão recebeu a confirmação do Tribunal de Justiça Desportiva sobre o cancelamento do cartão e poderá utilizar normalmente o jogador. Após a atividade, Carille reuniu a imprensa para comunicar que a equipe ainda pode sofrer mudanças. Fagner, Balbuena, Rodriguinho e Romero não participaram da atividade, mas ainda podem voltar dependendo de uma avaliação física por conta do desgaste.

Vai pro jogo

O técnico Cristóvão Borges confirmou que Luis Fabiano vai viajar com o Vasco para Volta Redonda, palco do jogo contra o Flamengo, neste sábado, pela semifinal da Taça Guanabara. Recém-chegado a São Januário, Fabuloso jogou sua última partida em novembro do ano passado e, desde então, só fazia trabalhos físicos. Apesar disso, o treinador decidiu levá-lo para o clássico.

Malas prontas

O São Paulo acertou a venda do meia Augusto Galvan, de 17 anos, para o Real Madrid, que pagará, pela joia das categorias de base, 3 milhões de euros. O Tricolor receberá 1 milhão de euros imediatamente, e o restante de acordo com metas a serem atingidas pelo jovem, entre elas tornar-se companheiro de Cristiano Ronaldo, Marcelo, Benzema, Sergio Ramos e companhia na equipe principal, treinada por Zinedine Zidane. A transferência foi bastante comemorada no Morumbi, já que o contrato de Augusto termina no próximo dia 25 de março, data em que ele completará 18 anos, e ele poderia sair sem custos. Só com a maioridade ele poderá assinar contrato para atuar na Europa.

Absurdo

O goleiro Bruno recebeu um habeas corpus da Justiça e deve deixar o presídio em breve. Uma liminar, deferida pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, permite que o jogador recorra em liberdade da condenação pelo sequestro, morte e ocultação do cadáver da modelo Eliza Samudio. A assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais disse que não tem como precisar a data da saída do goleiro por causa do trâmite envolvendo o processo. Bruno está na APAC, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, desde outubro de 2015.