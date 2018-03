Inscrições para cursos gratuitos de auxiliar administrativo e recepcionista serão abertas na quinta

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e Renda, informa que a partir de quinta-feira (15) estarão abertas as inscrições para os...

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e Renda, informa que a partir de quinta-feira (15) estarão abertas as inscrições para os cursos de auxiliar administrativo e recepcionista, com parceria do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Rio Claro. As qualificações profissionais são gratuitas.

As matrículas devem ser realizadas no Centro e Divulgação, Formação e Realização de Eventos de Turismo – José Élio Dias, as terças e quintas, em dois períodos: manhã – das 8h às 12h; e tarde – das 13h30 às 17h. O local fica na Praça Jorge Assumpção – José Ometto II (região leste).

Ao menos 30 vagas estarão disponíveis à população, para cada área. O período de inscrições segue até o preenchimento das vagas. No ato da inscrição, em ambos os cursos, os interessados devem estar munidos de uma cópia do documento de identidade (RG) – apresentar o original; cópia do CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) ou outro documento que tenha a numeração do CPF – apresentar o original; e um comprovante de escolaridade.

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não há previsão do dia da semana que serão ministrados os cursos, apenas que as aulas serão ministradas três vezes por semana. O curso de Auxiliar Administrativo será de 11/06/2018 a 13/09/2018, e o de Recepcionista, de 17/09/2018 a 20/12/2018.

Mais informações sobre as inscrições podem ser obtidas pelo telefone 3541-6802 (Centro de Turismo) ou 3544-9400 (Secretaria de Desenvolvimento Econômico).

Informações sobre os cursos:

Auxiliar Administrativo:

• Período do curso: 11/06/2018 a 13/09/2018

• Número das vagas: 30

• Horário: 14h às 17h

• Local: Centro de Divulgação, Formação e Realização de Eventos de Turismo

• Escolaridade mínima: Ensino Médio incompleto

• Carga horária: 160 horas

Recepcionista:

• Período do curso: 17/09/2018 a 20/12/2018

• Número de vagas: 30

• Horário: 14h às 17h

• Local: Centro de Divulgação, Formação e Realização de Eventos de Turismo

• Idade mínima: 15 anos

• Escolaridade mínima: Ensino Fundamental 2 incompleto

• Carga horária: 160 horas