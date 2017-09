Inscrições para apartamentos da CDHU terminam na próxima sexta-feira

Ontem (11) foi o primeiro dia do período de inscrição para os cidadãos interessados em comprar um apartamento no conjunto da CDHU (Companhia de...

Compartilhe em suas redes sociais!

Ontem (11) foi o primeiro dia do período de inscrição para os cidadãos interessados em comprar um apartamento no conjunto da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), em construção na Avenida Luiz Carlos Tunes (Via Novela), zona leste.

Felipe Castro, secretário de Habitação, disse que as inscrições terminam na próxima sexta-feira (15) e as pessoas atendidas neste semana são as mesmas que preencheram o cadastro, realizado nos dias 4 de 5 de setembro. No total, 4.890 cadastros foram realizados, número acima do esperado pela Prefeitura, porém dentro do déficit habitacional projetado atual, que chega a 5 mil.

Na semana passada os munícipes receberam uma ficha para o cadastro e cada um ganhou uma senha com horário de atendimento para comparecer novamente ao Ginásio de Esporte Nelson Rügger nesta semana. “O número de pessoas foi maior nas primeiras horas da manhã de ontem, mas enfatizo que não há necessidade para formar fila, pois todos receberam a senha com o horário a ser atendido”, explica.

Castro explicou que este é o segundo processo antes do sorteio dos apartamentos, previsto para dezembro. “O atendimento durante a semana é rápido e são verificados requisitos regulamentados pela CDHU, que é do governo do Estado”, enfatiza. No atendimento é verificado se a pessoa interessada já tem um imóvel fruto de projeto habitacional do governo do Estado (CDHU, COHAB e outros).

“Se o munícipe passar por todo o processo exigido pela CDHU ele já recebe uma senha que deve ser entregue no dia do sorteio. Portanto, é importante a pessoa guardar essa senha, pois ela será usada no sorteio”, ressalta. O período de inscrição termina na próxima sexta-feira (15), das 9h às 16h, no Ginásio de Esporte.

Cronograma da entrega dos apartamentos da CDHU

Total de cadastros: 4.890

Período de inscrição: 11 a 15 de setembro, das 9h às 16h, no Ginásio de Esporte Nelson Rügger

Sorteio: previsto para dezembro

Número de apartamentos: 212

Entregas: 126 em janeiro e 86 em junho de 2018

FONTE: Secretaria Municipal de Habitação

Como será o processo de escolha?

• 7% das moradias serão destinadas à famílias com pessoas com deficiências graves e/ou irreversíveis (chefe da família, cônjuge/companheiro (a), filhos e tutelados), que serão submetidos à perícia médica, conforme legislação vigente;

• 5% destinadas ao Programa de Atendimento ao Idoso, conforme edital específico;

• 4% destinadas aos policiais civis, policiais militares, agentes de segurança penitenciária e agentes de escolta e vigilância penitenciária, conforme edital específico.

Fonte: CDHU