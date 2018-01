Inscrições estão abertas para o 81º Salão Ararense de Artes Plásticas

Unificadas a partir deste ano, as modalidades Acadêmica e Contemporânea do 81º do SAAP (Salão de Artes Plásticas “Antônio Rodini”) estão com inscrições abertas....

Compartilhe em suas redes sociais!

Unificadas a partir deste ano, as modalidades Acadêmica e Contemporânea do 81º do SAAP (Salão de Artes Plásticas “Antônio Rodini”) estão com inscrições abertas. Artistas interessados em participar podem se inscrever até o dia 19 de fevereiro na própria Secretaria Municipal de Ação Cultural, no Centro Cultural “Leny de Oliveira Zurita”.

A ficha e o regulamento estão disponíveis no site no site da Tribuna (www.tribunadopovo.com.br); basta clicar nesse link para ‘baixar’ a ficha de inscrição e o regulamento. De acordo com o regulamento, serão aceitas até duas obras por artista, em cada uma das categorias: pintura, desenho, gravura, escultura e pesquisa. Os desenhos deverão estar protegidos por vidro ou acrílico e as obras emolduradas ou em condições de exposição com pitões e ganchos.

As etiquetas de identificação deverão ser colocadas no verso do trabalho e informar nome do artista, título da obra, valor – se estiver à venda – e contato telefônico. O número da inscrição será colocado pela organização do concurso. Os trabalhos serão submetidos à Comissão de Seleção e Premiação, composta por três membros críticos ou artistas indicados pela Secretaria Municipal de Ação Cultural de Cidadania.

Todas as obras selecionadas serão divulgadas no dia 8 de março no site da Prefeitura. A abertura e premiação, que este ano terá o valor de cinco salários mínimos para cada categoria, acontecem no dia 24 de março, às 20h, no Centro Cultural “Leny de Oliveira Zurita”. A exposição dos trabalhos premiados e selecionados ficará aberta ao público até o dia 6 de maio. A entrada é de graça.

A retirada das obras selecionadas é de 7 de maio a 28 do mesmo mês. Já das obras não selecionadas, de 12 a 23 de março, no Centro Cultural, que fica Avenida Ângelo Franzini, s/n – Jd. dos Ipês, de segunda à sexta-feira das 9h às 17. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: 3541-5763 ou 3542-5807.

Clique aqui para ler o regulamento e ‘baixar’ a ficha de inscrição!