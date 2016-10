Injeção na véia

“Os homens são sempre sinceros. Mudam de sinceridade, nada mais”. (Tristan Bernard0) O jogo acabou, tem gente sorrindo, tem gente chorando. Tem gente...

“Os homens são sempre sinceros. Mudam de sinceridade, nada mais”. (Tristan Bernard0)

O jogo acabou, tem gente sorrindo, tem gente chorando. Tem gente que não está nem aí. Porque quando se trata de eleição, no fim das contas quem acaba decidindo a parada é a velha e traiçoeira matemática.

Os que conseguiram chegar lá, certamente vão passar a semana fazendo uma fezinha na centena ou na milhar correspondente aos votos recebidos; quem bateu na trave e não entrou, provavelmente tenta adivinhar quem foi que prometeu e não cumpriu— os homens são sempre sinceros. Mudam de sinceridade, nada mais.

A urna eletrônica é uma espécie de infarto agudo do miocárdio que leva à morte súbita ao mesmo tempo dois infelizes: o candidato derrotado e seu fiel eleitor. É pá buf! A contagem ultrarrápida de votos gosta de nocautear previsões, principalmente as mais otimistas.

O antigo processo de apuração levava boas vantagens sobre a velocidade dos computadores. A primeira delas é que, ao contrário dos dias correntes, a esperança do candidato, assim como a dos votantes, tinha um razoável tempo de sobrevida. Dependendo do manejo dos escrutinadores, todos respiravam vários dias.

Havia a ilusão do “quem sabe”, coisa absolutamente inviável atualmente. Eram tempos do quem sabe dá para virar o placar, quem sabe na recontagem de votos pode aparecer um erro. Quem sabe.

Ou seja, a possibilidade de a esperança ser a última a morrer não era algo apenas idealizável, mas perfeitamente possível de acontecer.

A segunda vantagem observa rigorosamente um princípio sagrado, se é que ainda possa existir algo sagrado na terra: existem duas operações no mundo que a gente só perpetrar com as mãos, quais sejam, contar dinheiro e contar voto.

Assim, crianças, as mãos têm serventias que operam não só o prazer imediato, como também estabelecem garantias futuras. A segurança de que tudo foi feito dentro da mais perfeita lisura é uma das maiores, senão a maior delas.

Sou mais aquelas simplérrimas e confiáveis papeletas com um quadradinho na frente do nome dos candidatos — para a gente deixar claro ao rabiscar o X dentro dele que “é esse que eu quero”.

O retrato dos pretendentes é perfeitamente dispensável. Afinal, a gente está elegendo idéias, não miss suéter ou mister sorriso colgate. Suponho.

Mas seja assim, ou seja assado, e tirante o fato de que de uns anos para cá os jornalões e as tevês não informam mais a quantidade de votos recebidos por um candidato, mas apenas a porcentagem pingada nas urnas, o binômio eleição-informática permite algumas aventuras.

E como assim pode ser, fiz um apanhado dos eleitos para o cargo de vereador num raio aproximado de 130 quilômetros.

Minha bisbilhotice ibegeana apurou que, nos municípios localizados nessa área específica, foram eleitos 22 vereadores cujo apelido é “da Farmácia”.

Assim como o bom, simpático e prestativo Baiano da Farmácia, que retorna à Câmara aqui na terrinha, outras vinte e uma cidades elegeram farmacêuticos para fiscalizar prefeitos.

Tem, por exemplo, Jorge da Farmácia, Rodrigo da Farmácia, Edison da Farmácia, Osmar da Farmácia… Jesus da Farmácia também tem.

Quatro comunidades vão diplomar dois boticários de uma só vez no ano que vem; uma delas tem pouco mais de 10 mil eleitores; em uma comuna um “da Farmácia” foi o vereador mais votado.

Certa vez um amigo de Carlos Drummond de Andrade perguntou-lhe por que o poeta havia se formado em Farmácia. Em cinco palavras Drummond dissipou a curiosidade:

“Porque eu gosto das pessoas”.

Gostar das pessoas parece ser uma virtude comum aos profissionais de Farmácia.

Obviamente nem todo farmacêutico é um Drummond; convenhamos, porém, que gostar das pessoas num mundo de corações endurecidos, é um belíssimo poema.

Bom dia!