Início Legislativo

Começa nesta semana mais um Ano Legislativo na cidade, com a retomada dos trabalhos dos vereadores. Apesar da posse ter sido no dia 1º...

Começa nesta semana mais um Ano Legislativo na cidade, com a retomada dos trabalhos dos vereadores. Apesar da posse ter sido no dia 1º de janeiro, a Câmara Municipal está em recesso até hoje, último dia do mês. E a primeira sessão ordinária será na próxima segunda-feira, dia 6 de fevereiro.

Durante o primeiro mês do ano, os 11 eleitos – 4 reeleitos e 7 novatos – trataram de se adequar à nova realidade de troca de comando da Câmara. Com a vitória de Pedrão Eliseu (DEM) como presidente da Casa, as mudanças estruturais foram amplas, ou seja, houve troca de praticamente todos os cargos de comando, e até mudanças físicas envolvendo os gabinetes dos eleitos.

Antes mesmo do início dos trabalhos ordinários, estava agendada para a noite de ontem uma reunião entre os 11 eleitos, convocada pelo presidente, para tratar de assuntos internos e referentes ao processo legislativo da Câmara, de acordo com o artigo 18 da Loma – Lei Orgânica do Município de Araras.

Os vereadores precisam se inteirar dos processos legislativos em andamento e dos projetos de lei ainda em discussão. Aliás, esta é uma das principais funções dos vereadores: legislar. A outra, importantíssima, é fiscalizar o Executivo e tudo o que é público.

Espera-se um estudo aprofundado nas leis vigentes e também nas novas propostas a serem discutidas dentro das Comissões Permanentes e em plenário. Bom mesmo é o debate técnico ao invés do político.

A cultura política brasileira, aliada às regras eleitorais atuais, cria condições para que muitos legisladores atuem conforme a conveniência do momento, traduzindo o ambiente político – se é vereador da base aliada, vota invariavelmente a favor dos projetos encaminhados pelo Executivo; se é oposição, irá preterir os projetos polêmicos e votar contra. E na maioria das vezes, prevalece o toma lá, dá cá, em detrimento da política séria.

Como mudar este comportamento em beneficio da sociedade? É preciso muitas transformações para melhorar isso tudo que aí está. E passa, sem sombra de dúvidas, pela extremamente necessária reforma política ampla no País inteiro. Mesmo assim, são possíveis pequenas transformações com as regras atuais. Acompanhar mais de perto o comportamento e as atitudes dos vereadores de Araras seria uma boa opção. Isso desenvolveria a participação política da sociedade, cobrando e fiscalizando as deliberações da Câmara.

Se o cidadão que age sempre de forma ética, correta, transparente, respeitando a legislação vigente e servindo de exemplo social bom, ficar alienado ao processo político, esta inércia pode criar espaços para alguns espertalhões que se locupletam dos recursos públicos, em detrimento da grande maioria da sociedade. É preciso mais participação das pessoas para melhorar a cidade e o país.