Iniciada licitação para construção do Boulevard do Lago; obra é estimada em R$ 366,2 mil

Pode estar com os dias contados a precariedade e a improvisação que reinam hoje no comércio ambulante localizado em boa parte do entorno do Lago, aquela rua interna do Parque Municipal Fábio da Silva Prado.

É que a Prefeitura abriu esta semana a licitação para a construção do Boulevard do Lago, uma área especialmente preparada para acomodar os lancheiros e outros ambulantes no local.

A Tomada de Preços 007/2018 está com prazo aberto para empresas apresentarem propostas, e a definição ocorrerá às 14h do dia 23 deste mês. Valor estimado da obra: R$ 366.281,75.

O dinheiro virá do Governo Federal. Uma verba específica para investimento em infraestrutura para o turismo, tanto que foi pleiteada e obtida por gestões da Coordenadoria de Turismo da Prefeitura, subordinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Geração de Emprego e Renda, com o Comtur (Conselho Municipal de Turismo).

Área próxima ao Coreto

As instalações serão construídas na área próxima ao Coreto. Os box terão cerca de 12 metros quadrados cada um e terão, externamente, uma estética semelhante à do conjunto de banheiros já existente ali perto – ou seja, paredes em bloco de concreto aparente.

O piso no boulevard ao longo dos box será de bloquetes intertravados e os box terão fechamento com porta de enrolar. Cada unidade terá sua própria ligação de água, com pia de cozinha.

O prazo de construção previsto no edital da Tomada de Preços é de 180 dias, a contar da data da assinatura da Ordem de Serviço.

A implantação desse conjunto de box para o comércio hoje precariamente em atividade no local pode ser considerada a etapa final da revitalização do Parque Municipal, que nos últimos anos teve reformulados o playground e a área do antigo Jardim Zoológico, transformada em centro ambiental para recuperação de aves silvestres e num novo jardim.

Por enquanto, a Prefeitura ainda não divulgou a forma de permissão de uso dos box, se haverá algum tipo de preferência a ser concedida a quem já atua no local, ou se será realizada algum outro procedimento de concessão, envolvendo outros potenciais interessados.