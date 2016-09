Informatizar ‘é única saída’ para saúde, diz candidatos

Os cinco candidatos à vaga de prefeito apostam, entre várias propostas, na informatização para acabar com as filas enfrentadas pelos pacientes do SUS (Sistema...

Os cinco candidatos à vaga de prefeito apostam, entre várias propostas, na informatização para acabar com as filas enfrentadas pelos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde), principalmente no Caem (Centro de Especialidades Médicas) Dr Nelson Salomé, na zona leste.

Construído pela atual administração – Nelson Brambilla (PT), o centro tinha como objetivo oferecer atendimento aos pacientes que são encaminhados das unidades de saúde, como os PSFs (Programa de Saúde da Família) e UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Ele oferece atendimento com médicos de cardiologia, cirurgia geral e vascular, além de dermatologia, endocrinologia, neurocirurgia e outras especialidades. Entretanto, é alvo constante de reclamações dos pacientes que enfrentam filas de horas.

Paulinho Nascimento (PSD) – 55

Paulinho defende aprimorar gestão na saúde

Paulinho Nascimento (PSD) promete aprimorar a gestão do atendimento oferecido para os pacientes do SUS. Ele aponta necessidade para agilizar o atendimento e, para isso, promete informatizar e integrar a Secretaria Municipal da Saúde. Disse que a informatização para agendar as consultas é a única solução para reduzir as filas, principalmente no Caem, na zona leste. Na entrevista cita que hoje um paciente tem que esperar de quatro a seis meses para marcar uma consulta ou exame. Ele também promete aprimorar o atendimento realizado pelo programa Saúde da Família, que não funciona corretamente na atualidade.

“O alto custo tem interferido bastante no orçamento do município, mas entendemos que tudo passa pela gestão. Vou voltar a falar de gestão porque é muito importante. Não tem jeito de eu conseguir atender a população na área de educação, melhorar a educação, melhorar a saúde, diminuir o tempo para consulta, diminuir (a fila para) os exames, se eu não tiver receita. Não tem jeito de fazer isso. Nós precisamos fazer uma gestão e é isso que vamos fazer”.

“Vamos reduzir nosso orçamento através de diminuição de secretarias e cargos comissionados e trazer investimentos de indústrias e melhorar nosso comércio”.

“Um dos problemas que temos identificado é fazer com que o médico fique no tempo de seu contrato efetivamente à disposição da população. É preciso dar condição para que ele possa desenvolver seu trabalho. Às vezes, atende dez ou doze pacientes em função de outros compromissos e da clínica que ele tem”.

Du Severino (PTN) -19

Du Severino também aponta ineficiência na gestão

Du Severino (PTN) respondeu com ironia ao ser questionado pela Tribuna sobre a atual situação da saúde. “Há muitas letras na saúde e falta eficiência”, disse. Severino reclama que não consegue informações sobre a gestão da área e que, inclusive, solicitou até no portal da transparência. Também disse que faltam materiais básicos para os funcionários que trabalham em postos de saúde, Santa Casa e no Caem. Frisou a necessidade para retomar o protagonismo da Santa Casa – que precisa ser parceira da Prefeitura, segundo o candidato, que falou ainda os recorrentes problemas de manutenção em aparelhos para exames médicos.

“Hoje, um exame demora 6 meses, então a questão é de gestão. Eu não tenho compromisso com ninguém, nenhum político, com nenhum partido político. Ninguém vai indicar ninguém. Aí, nós vamos escolher os melhores. Aí nós vamos começar a ver porque falta remédio e para onde vai o dinheiro. O que está acontecendo? Eu não tenho essa radiografia hoje, mas eu sei que falta tudo”.

“Hoje, se você quiser fazer um plano de governo é a coisa mais fácil do mundo. A moça que ajuda a minha esposa lá em casa, ela faz um plano de governo. Ela sabe de todos os problemas. Sabe por quê? Porque ela depende do município. Ela depende de transporte coletivo e depende do sistema de saúde municipal. Um plano de governo se faz com uma pessoal humilde”.

“Eu acho que você tem que, primeiro, para cuidar da saúde é preciso ajudar mais a Santa Casa e que precisa ser uma parceira da Prefeitura. A gente sabe que não tem ultrassom e não tem nenhum tipo de aparelho. Eu não sei para onde vai o dinheiro da saúde, pois existe uma verba específica”.

Breno Cortella (PDT) – 12

Breno Cortella disse que faculdade de medicina será marco histórico

O candidato do PDT para prefeito, Breno Cortella, projeta que a vinda da faculdade de medicina para Araras pode transformar a atual realidade da saúde. Citou que a atual administração realizou investimentos, mas muitos foram barrados por problemas burocráticos – como a contratação de médicos que passaram em concursos públicos.

Breno também falou dos problemas que são registrados no Caem, como fila de espera para atendimentos, além da demora para agendar consultas e exames. Ele disse que pretende eliminar o problema investindo em tecnologia – como informatização do atendimento.

“No Caem há dificuldades para ligar e agendar as consultas e os exames e isso não pode continuar a acontecer. É preciso ter agendamento eletrônico, a gente tem dificuldade pra ligar lá”.

“É preciso ter uma coisa simples em toda a rede de saúde, que é o controle da quantidade de atendimentos como o tempo de espera, de retirada de senhas, e é possível com a informatização”.

“A implantação da faculdade de medicina será um marco histórico para a cidade. Nós temos o problema da falta de médicos e isso reflete na demora dos exames e das consultas com os especialistas. A cidade já ampliou o seu quadro de médicos, mas mesmo assim ela realiza concursos em algumas especialidades, mas tem dificuldade para contratação”.

“A gente precisa fortalecer a prevenção e a saúde da família. A formação do médico hoje não privilegia a saúde da família, mas a especialidade e o consultório particular”.

Bonezinho Corrochel (PTB) -14

Bonezinho quer implantar mutirões de cirurgias e consultas médicas

Bonezinho Corrochel (PTB) disse que o grande problema na área da saúde é a falta de investimentos e, se eleito, promete aumentar a porcentagem a cada ano. Para Tribuna, aponta a falta de “humanidade” no atendimento que acontece no Caem (Centro de Especialidades Médicas) Dr. Nelson Salomé, na zona leste. Defende que o local precisa de mais estrutura e revela que já o visitou diversas vezes para confirmar a situação. Denunciou que presenciou erros administrativos, com pacientes que buscam “encaixe” e precisam chegar durante a madrugada, mas são obrigados a esperar na calçada devido ao portão fechado.

“A Constituição Federal fala que tem que ser no mínimo 15% (investimento), mas Araras investe cerca de 20% a 21%. Há municípios que investem cerca de 25% e até 27%. Como prefeito, todo ano iremos aumentar em 1% o investimento na saúde. Se era 21% vai para 22%, no ano seguinte 23%, depois 24%, 25%, para dar andamento nessa questão das cirurgias”.

“O Caem precisa ser mais estruturado e eu já o visitei e acompanho filas. As pessoas chegam durante a madrugada e tudo está fechado. Tem a questão humanitária também, pois não tem água para beber e não tem banheiro. A gente percebe que quem depende do SUS, muitas vezes é maltratado”.

“A gente precisa ter uma interação em todos os órgãos da Secretaria de Saúde e hoje não tem. Precisamos informatizar e até criar um software (programa) onde todos os departamentos – postos de saúde, Secretaria Municipal da Saúde e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) – precisam conversar”.

Pedrinho Eliseu (PSDB) – 45

Pedrinho quer fazer funcionar o que já existe

O candidato tucano Pedrinho Eliseu (PSDB) disse que a atual estrutura física da área da saúde de Araras é incompatível com a capacidade financeira do município. Ressalta que o grande desafio da próxima gestão é fazer funcionar o que existe hoje antes de construir novas unidades. Pedrinho também falou das filas no Caem, que para ele é exemplo da falta de gestão.

“Qual o problema da saúde de Araras? Temos uma estrutura física de prédios construídos, mas é muito grande. O problema é que temos estrutura incompatível com a capacidade financeira do município. O grande desafio hoje é, antes de construir novas unidades, fazer funcionar o que já existe”.

“Temos gastado mais que os 15% e toda nossa estrutura foi pensada na prevenção. Mas nós não temos condição financeira de manter essa estrutura, de atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, é preciso falar a verdade ao eleitor. Precisamos rever toda a estrutura de funcionamento. Primeiro fazendo funcionar de verdade os PSFs”.

“Precisamos dotar os PSFs de estrutura de agentes de saúde. Nós começamos os concursos dos agentes que aí estão, mas sabemos que já há um déficit grande nesse sentido”.

“Um problema grande hoje é que as forças de saúde de Araras não se conversam. Temos dificuldades em determinadas especialidades. Dermatologista e ortopedista, que é difícil achar. Por que a Prefeitura não conversa com a Unimed? A Unimed pode nos fornecer esses profissionais e, em contrapartida, a Prefeitura lavar as roupas do Hospital da Unimed, por exemplo. Vamos manter o Caem, mas também fazer que especialidades estejam também nos outros postos no sistema de rodízio”.