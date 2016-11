Informação para ser comemorada

Não são somente de números negativos que Araras vive. A frequente queda na receita dos Estados e municípios, e o alto índice de demissões...

Não são somente de números negativos que Araras vive. A frequente queda na receita dos Estados e municípios, e o alto índice de demissões nos dois últimos anos, certamente, são em virtude da grave crise econômica e política instalada em toda a nação, por motivos já amplamente debatidos.

E agora parece que o Brasil está em “quarentena”, esperando a poeira baixar para voltar a seu ritmo normal. O País inteiro torce para que a crise se afaste o mais rápido possível – há expectativas pessimistas de que só em 2018 ou 2019 a situação melhore, enquanto os otimistas acreditam que já em 2017 a economia dê sinais de ascensão.

E depois, todos esperamos que o Brasil volte a registrar um crescimento real, que a engrenagem do setor produtivo volte a funcionar, e que surjam mais e novos investimentos e impulsionem a criação de novos postos de trabalho.

A crise hoje afeta diretamente todos os setores produtivos do País, inclusive o público – no caso, os governos federal, estaduais e municipais. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, passa por uma crise financeira gravíssima. E Araras não fica de fora. Obras financiadas pelo governo federal minguaram, a receita caiu drasticamente e os investimentos diminuíram. Há dois anos o atual governo municipal vem fazendo malabarismo para manter as contas relativamente em dia e conseguir pagar o funcionalismo.

Matéria da Tribuna da última quinta-feira, 3 de novembro, mostrou um ranking elaborado pela consultoria Urban Systems para traçar quais são os melhores municípios brasileiros para receber investimentos em negócios, mesmo nestes tempos de crise. O ranking foi publicado pela Revista Exame.

E nos números apresentados pela revista, Araras ficou classificada como a 53a melhor cidade do país para investimentos (com pontuação de 8,29), ficando à frente de municípios importantes. Das cidades paulistas, Araras está entre as 30 melhores – melhorando 10 posições em relação ao ano anterior.

A pesquisa verificou 28 indicadores, em quatro aspectos considerados essenciais para a evolução dos negócios em uma cidade: desenvolvimento social, capital humano, infraestrutura e desenvolvimento econômico. Por outro lado, se em termos estruturais o município mostrou bons índices, na prática isso não trouxe muitos reflexos positivos, pois nos últimos anos o município não atraiu novas indústrias.

De qualquer forma, os números são altamente favoráveis e nos remetem a acreditar que Araras tem jeito, sim! Basta deixar de lado o populismo, fazer uma gestão austera e eficiente, e ter muita responsabilidade fiscal.