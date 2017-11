Informação e cidadania

Notícia bastante positiva estampou as páginas da Tribuna nesta semana: Araras foi destaque em lista de cidades paulistas que garantem acesso à informação. Apenas...

Notícia bastante positiva estampou as páginas da Tribuna nesta semana: Araras foi destaque em lista de cidades paulistas que garantem acesso à informação. Apenas 12% dos municípios de São Paulo – incluindo Araras – possuem arquivos públicos, têm Lei de Acesso à Informação e cumprem outros requisitos que os credenciam como mais “transparentes”.

Araras hoje já possui um arquivo público (vinculado ao Gabinete do Prefeito) e também caminhou bem em outros quesitos. Mas, curiosamente, administrações passadas tiveram que contar com o “incentivo” insistente do Ministério Público Estadual para regulamentarem a Lei de Acesso à Informação. E não foi por acaso. Até mesmo os governantes mais bem intencionados tendem a se incomodar com questionamentos sobre os gastos feitos por eles com verba pública. Muitos relutam, mas precisam tomar ciência de que cada centavo despendido de dinheiro público precisa ser explicado, justificado e documentado.

Esta “prestação de contas” do gestor público ainda não é usual no Brasil: primeiro pela falta de interesse da população em acompanhar e questionar, depois pela pré disposição de alguns governantes em não responder.

Apesar dos avanços no acesso à informação, ainda registra-se, não somente em Araras mas em diversos municípios brasileiros, que tal acesso é amplamente possível, mas pouco utilizado. Geralmente o cidadão comum não pede informações aos órgãos públicos, e quem acaba por fazê-lo são alguns órgãos de imprensa e agentes políticos.

Aliás, a própria imprensa, no geral, peca em não aprofundar a busca das informações documentais sobre os gastos públicos e investimentos realizados pelas administrações de Prefeituras, Estados e da União.

E o fornecimento de informações também ainda não ocorre da forma mais plausível possível. Em algumas instâncias, o Poder Público ainda não fornece os documentos seguindo fielmente os princípios da administração pública – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O país está repleto de exemplos onde a moralidade é renegada a um segundo plano, e a publicidade não é respeitada – principalmente quando os documentos divulgados parecem mais um emaranhado de papéis escritos em grego. É preciso que se cobre do Poder Público a disponibilização dos documentos escritos de forma clara e simples, cumprindo o princípio da publicidade. Afinal, o cidadão tem direito de ter acesso à informação de forma cristalina, sabendo exatamente e discriminadamente qual foi o gasto do governo com determinado tipo de serviço.

O cidadão também pouco parece se preocupar com isso. Enquanto em países, cujo desenvolvimento socioeconômico é considerado alto, a população atua de forma pró-ativa e exige explicações de seus governantes. Os brasileiros – e incluem-se aqui os paulistas e os ararenses de forma geral – se omitem na questão, e pouco ou nada sabem sobre os gastos despendidos das vultosas quantias advindas de impostos.

Enquanto o cidadão não cobrar, o governante continuará divulgando seletivamente os gastos feitos com dinheiro público, da maneira que lhe convém – e a maneira que convém ao governante nem sempre está de acordo com o interesse público. Quando o cidadão começar a exercer, de fato, a cidadania: fiscalizar obras públicas, gastos com merenda escolar, ou até com compra de remédios e publicidade nas rádios, jornais, sites e televisão, o gestor público saberá que está sendo observado de perto, e a tendência será de gastos mais bem empregados e de forma mais transparente. Enquanto reclamamos e não fiscalizamos, tem dinheiro escorrendo pelo ralo.