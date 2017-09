Inegável confusão O julgamento desta semana no STF (Supremo Tribunal Federal) que pode repercutir em Araras e outras dezenas de cidades pelo país tem...

Inegável confusão

O julgamento desta semana no STF (Supremo Tribunal Federal) que pode repercutir em Araras e outras dezenas de cidades pelo país tem despertado questionamentos se, em caso de novas eleições, o atual prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) poderia concorrer ao pleito. A questão também é controversa. Quando caso similar do de Pedrinho foi julgado ainda no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em dezembro do ano passado, uma das ministras daquela Corte tentou resolver essa questão, mas não contou com a adesão do restante dos ministros, e essa situação ficou em aberto. Ou seja, caso o Supremo decida na próxima semana validar a aplicação de 8 anos de inelegibilidade a casos como o de Pedrinho Eliseu, há ainda outra dúvida: poderá o prefeito concorrer em eleições extemporâneas?

Solo preparado

Apesar de tentar acalmar os ânimos, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) sabe que há risco de que sua administração seja forçada a sair de cena pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Até porque, a corte suprema do país é imprevisível, e nem sempre coerente – o que os ministros decidem em um ano pode ser mudado noutro. Até por isso, com mais experiência política do que em 2009, Eliseu não mediu esforços para que o pai dele, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), fosse eleito presidente da Câmara em seu primeiro biênio como prefeito. Em caso de afastamento forçado do prefeito, o vice, Luiz Emílio Salomé, também não poderia assumir, e Pedro Eliseu Sobrinho poderia ser o prefeito interino da cidade, como o foi Nelson Brambilla (PT) em 2009 e 2010.

Bonezinho com Doria

Repercutiu muito nas redes sociais a nomeação do ex-vereador Bonezinho Corrochel (PTB) a cargo na Prefeitura de São Paulo, no governo João Doria (PSDB). Há quem entenda que a experiência administrativa pode ajudar Bonezinho, que nunca escondeu pretensão de disputar futuras eleições. Apesar de estar em São Paulo, o petebista não quer romper os laços com a cidade e tem tentado marcar presença nas agendas de finais de semana pela cidade. Uma pessoa próxima a ele garante que o foco de Corrochel é ser prefeito de Araras “e voltar de São Paulo com bagagem”.

Bonezinho x Pedrinho

A nomeação de Bonezinho a cargo considerado importante no governo João Doria mostra que mesmo sem cargo eletivo, o ex-vereador segue com força nos bastidores. Há quem garanta que ele e o prefeito Pedrinho Eliseu têm medido forças nos bastidores. Isso porque não agradaria ao governo municipal a nomeação de Corrochel em São Paulo – já que isso pode “projetar” um eventual adversário. Afinal, Doria tem contado com apoio popular não só na capital paulista, defendendo a pecha de “gestor”. Até conversas ríspidas por telefone teria ocorrido entre ambos e o “clima de amizade” que os dois tiveram publicamente numa aparição juntos em março, na Rádio Clube Ararense, estaria com os dois contados.

PTB

Na última terça-feira teria sido articulada uma reunião para a qual foram convidados 22 candidatos a vereança que saíram na chapa de Bonezinho e Donizeti de Lima. A reunião se esvaziou e apenas 3 dos 22 nomes compareceram (o suplente Edivaldo Silva, que ocupa cargo comissionado no governo municipal seria um dos raros presentes). A reunião foi interpretada como tentativa de esvaziar o grupo de Bonezinho e Donizeti – o que causou ainda mais celeuma. A divisão faz parte da disputa interna no PTB ararense, capitaneada pelo vereador José Roberto Apolari e a família Corrochel (Bonezinho e a mãe e vereadora, Regina).

A imagem permanece!

Apesar de defenderem que o tema “bíblia” tem tomado proporções maiores que o esperado, parcela dos vereadores fez questão de se solidarizar com a fala de Marcelo de Oliveira (PRB). Ele garantiu, na última sessão da Câmara realizada na segunda-feira (25), que os vereadores proponentes da leitura da Bíblia na Câmara jamais cogitaram a retirada da imagem de Nossa Senhora do Patrocínio e do crucifixo localizado sobre a Mesa da Casa. Marcelo chegou a falar à Tribuna que não há nenhum movimento para a retirada dos símbolos católicos – pelo contrário, o vereador defendeu o respeito “aos irmãos católicos”. O vereador rechaçou que nem ele, tampouco outros vereadores cogitaram a retirada dos símbolos.

Seita

A situação no PT também não é nada boa. O partido decidiu há algumas semanas expulsar Antonio Palocci. Oficiosamente se sabe a razão disso: Palocci acusou Luiz Inácio Lula da Silva de corrupção no exercício da Presidência da República. O PT não aceitou e tentou impor a expulsão no melhor estilo “cala a boca”. Experiente político, Palocci se antecipou e pediu a desfiliação da legenda, em documento constrangedor ao PT – no qual ele cita que “Lula sucumbiu ao pior da política no melhor dos momentos de seu governo”, acusa Lula de encomendar sondas e propinas em uma reunião com Dilma Rousseff e se diz alvo de “um tribunal inquisitorial dentro do próprio PT”. Ao questionar “até quando vamos fingir acreditar na autoproclamação do ‘homem mais honesto do país'”, e indagar se “somos partido político sob a liderança de pessoas de carne e osso ou somos uma seita guiada por uma pretensa divindade?”, Palocci simplesmente desmoraliza ainda mais um partido que acumula máculas demais em tão pouco tempo – e que já foi a esperança de um país muito mais justo. Só um detalhe: ele participou de tudo isso desde a década de 1980.

Em defesa de Temer

O deputado federal Nelson Marquezelli (PTB) novamente será alçado à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados para integrar a ‘tropa de choque’ do presidente Michel Temer (PMDB). Decisão de Temer, com anuência do PTB, é de que Marquezelli entre na CCJ apenas para garantir que a denúncia contra o chefe do Executivo seja rejeitada. A manobra foi feita exatamente da mesma forma há algumas semanas, justamente para barrar outra denúncia contra Temer. Para que haja justiça, é válido se “dar o crédito” sobre a origem da informação contada neste trecho: a notícia foi divulgada na noite de terça-feira (26) pelo Jornal Nacional, da TV Globo. Vale lembrar que Marquezelli é notícia em Araras por seu nome estar cotado para receber a cidadania ararense – o projeto para que isso ocorra já tramita na Câmara Municipal.

Pressão!?

Como de praxe, um morador de Araras chegou a procurar a Tribuna na última semana cobrando providências da administração municipal em relação ao marasmo do Poder Público. No caso em tela, ele citou uma intervenção do Saema (Serviço de Água e Esgoto de Araras) na qual a autarquia deixou o serviço “incompleto”. Porém, o que revoltou mais ainda o morador foi a postura da administração, que após a reclamação pública dele, o questionou por ter procurado a imprensa. Conforme Tribuna já observou, essa não é a primeira vez que a administração municipal adota tal postura, questionando os próprios moradores pelas reclamações à imprensa. A postura, aliás, apenas ajudou a enfurecer ainda mais os cidadãos envolvidos, e evidentemente “não pegou bem”.

TORPEDO

“Todas as reformas, elas têm sido, infelizmente, pequenas, porque o Parlamento olha a próxima eleição e tem divisão nos temas”.

Do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sobre a reforma da Previdência.