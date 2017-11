Inédito Pela primeira vez na história, um chefão do futebol brasileiro sentou no banco dos réus. Não no Brasil, mas nos Estados Unidos. Na...

Inédito

Pela primeira vez na história, um chefão do futebol brasileiro sentou no banco dos réus. Não no Brasil, mas nos Estados Unidos. Na segunda-feira, José Maria Marin, de 85 anos, presidente da CBF entre março de 2012 e abril de 2015, começa a ser julgado no Tribunal Federal do Brooklyn, em Nova York, por crimes de corrupção. Ele nega todas as acusações e afirma ser inocente. Marin está sendo julgado no “Caso Fifa”, maior investigação sobre corrupção na história do futebol, que derrubou os dirigentes e empresários de marketing esportivo que mandavam havia décadas no futebol latino-americano e recuperou quase US$ 200 milhões em dinheiro desviado. Marin é acusado de sete crimes: três de fraude, três de lavagem de dinheiro e mais um por integrar uma organização criminosa.

Enfim falou

Após o exame antidoping de Paolo Guerrero apontar um “resultado analítico adverso” para metabólito de cocaína, o atacante, enfim, rompeu o silêncio. Em Lima, o jogador falou com a rede de televisão “Latina”, do Peru, demonstrou estar bastante calmo, e aproveitou para prestar apoio a seus companheiros de seleção peruana, que disputam a repescagem da Copa diante da Nova Zelândia. O laboratório que vai analisar as amostras fica em Colônia, na Alemanha. Um membro da Federação Peruana de Futebol será o representante de Guerrero na cidade para acompanhar de perto a abertura da contraprova do exame. O procedimento vai acontecer nesta semana, ainda sem dia definido.

Mais uma dele

O volante Felipe Melo, do Palmeiras, discutiu com o atacante Clayson, do Corinthians, durante o intervalo do dérbi, em Itaquera, Um vídeo publicado na conta oficial da Rádio Bandeirantes no Twitter mostra Felipe Melo arremessando um objeto em Clayson, que disse depois do jogo que o objeto foi uma munhequeira. Segundo o jogador do Corinthians, Felipe Melo o vinha “jurando” há tempos, desde a época em que jogava na Ponte Preta. “Ele não joga e gosta de aparecer”, disse Cleyson após o jogo.

Últimos testes

O técnico tem repetido em suas últimas entrevistas que pretende observar Casemiro e Fernandinho juntos por mais minutos. Mais do que garantidos da Copa do Mundo, esses volantes de Real Madrid e Manchester City disputam a posição do “1” que atua entre as duas linhas de quatro, à frente da defesa. Mas, na prática, Tite, que é absolutamente encantado pelo futebol de ambos, deseja ter uma variação com eles juntos. E para dar equilíbrio e maior força ofensiva, Philippe Coutinho seria deslocado para o setor central, com Willian e Neymar abertos, e Gabriel Jesus á frente.