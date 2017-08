Inédito A próxima rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 reserva um fato inédito para a seleção brasileira dentro do...

Inédito

A próxima rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 reserva um fato inédito para a seleção brasileira dentro do torneio. Pela primeira vez, o técnico não teve que fazer nenhum corte na lista de convocados. A enorme maioria do grupo se apresentou ao longo de segunda-feira, já para o primeiro treino em Porto Alegre, palco da partida contra o Equador, na quinta-feira. Nas eliminatórias, cada convocação serve para dois jogos. Essa, portanto, foi a sétima do Brasil, três feitas por Dunga e quatro com Tite. Em todas as anteriores houve problemas, a maioria médicos. Agora, o atual técnico terá seus 23 escolhidos à disposição.

Sonhando alto

O Palmeiras voltou a ganhar no Brasileirão depois de três jogos, apresentou evolução em alguns aspectos, sobretudo ofensivos, e fez o técnico Cuca sonhar até mesmo em buscar o título. A vantagem do líder Corinthians, porém, ainda é enorme e só será tirada se o Verdão fizer um segundo turno impecável. Para isso, é preciso corrigir os diversos erros defensivos apresentados na vitória por 4 a 2 sobre o São Paulo.

Boa notícia

Com previsão de receber alta do hospital ainda nesta segunda-feira, o atacante Lucas Pratto, do São Paulo, divulgou um vídeo para tranquilizar os fãs e agradecer pelo carinho. O jogador foi internado após ter sofrido uma convulsão no gramado durante o jogo contra o Palmeiras. Ele teve um choque de cabeça com o joelho do meia Hernanes e caiu desacordado. O médico do São Paulo, José Sanchez, explicou que, na segunda-feira, Pratto se submeteu a mais duas ressonâncias, da coluna cervical e craniana. Segundo ele, ambas se mostraram normais. Assim, segundo Sanchez, a expectativa é que Pratto receba alta até esta terça-feira.

Descanso

Após o empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro no domingo, no Mineirão, o elenco do Santos ganhou folga e só vai se reapresentar na tarde de quinta-feira, no CT Rei Pelé. O próximo jogo é contra o Corinthians, no dia 10, na Vila Belmiro. A comissão técnica aposta no “descanso mental”. Os jogadores ficam um tempo maior com as suas famílias e voltam motivados para 10 dias de treinamentos antes do clássico pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E três dias depois, o Peixe enfrentará o Barcelona, no Equador, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

Fica ou sai

Titular no Corinthians após mais de um mês ausente por conta de lesão, o zagueiro Pablo falou depois da derrota por 1 a 0 para o Atlético GO, em Itaquera, a respeito da renovação de contrato com o clube, que segue emperrada devido a atritos entre a diretoria e o agente do jogador, Fernando César. O zagueiro se disse focado em seu desempenho em campo. Ele, que pertence ao Bordeaux, da França, tem contrato de empréstimo até dezembro. As tratativas chegaram a ser dadas como certas, mas foram interrompidas quando a diretoria alvinegra entendeu que o agente do atleta estava dificultando o acordo.