Indiferença na hora do voto

Estamos a pouco menos de duas semanas das eleições municipais e, muito diferente dos outros pleitos, neste ano vemos uma movimentação menor dos candidatos e de seus correligionários. Misturam-se aí a crise econômica, a pouca arrecadação dos candidatos e as novas regras que restringem muitas ações de propaganda.

Com a proibição dos shows em comícios, já há vários anos, são poucos os candidatos que arriscam realizar comícios, com o receio de ter na frente do palco um público ínfimo.

A maioria optou por passeatas em regiões pré-determinadas com seus correligionários, além das tradicionais visitas em empresas e reuniões com pequenos grupos familiares. Em termos de propaganda visual, o que mais vemos são adesivos em veículos, bandeirolas em esquinas movimentadas – introduzidas mais recentemente – e carros de som. Mas a principal forma de divulgação, sem sombra de dúvidas, está sendo através das redes sociais na internet.

Somado ao fator do curto tempo de campanha, quem já tem um “nome no mercado” leva vantagem, seja ele candidato a prefeito ou a vereador.

Apesar das alterações nas regras eleitorais, teoricamente para diminuir os gastos com campanha, o que se vê é uma indiferença grande dos eleitores quando o assunto é política ou eleição. E os casos recentes de denúncias de corrupção e prisões certamente colaboraram ainda mais para essa indiferença.

Como parâmetro, na eleição presidencial de 2014 houve 19,39% de abstenção. Somados aos brancos (3,84%) e nulos (5,8%), tivemos naquele ano 29,03% de possíveis votos não direcionados a nenhum candidato. E na eleição municipal de 2012, em Araras, a soma dos que não escolheram candidatos chegou a 27,93%, sendo 15,87% de abstenção, 7% de nulos e 5,06% de votos em branco.

No meio político local, a expectativa hoje é que não haja muita mudança nesses números, ou seja, a aposta é que boa parcela dos eleitores continue indiferente na hora de votar. Ou seja: muitas pessoas se absterão, nem indo votar, ou então optarão por votar em branco ou nulo. E isso pode representar um número significativo, de mais de um quarto dos eleitores aptos.

Por outro lado, a sociedade brasileira está em profunda transformação e adotando novas formas de comportamento – exemplos disso são os protestos públicos iniciados em 2013, que certamente tiveram grande influência nas ações da Polícia Federal e Ministério Público Federal. Isso mostra que a sociedade também está mais seletiva e abriu os olhos.

Portanto, espera-se que ocorram mudanças drásticas também no meio político, pois a população já demonstrou seu descontentamento. Não basta o impeachment da presidente da República e a cassação do mandato do presidente da Câmara. Há outras dezenas ou centenas de deputados e senadores com históricos incriminadores, suficientes para também serem riscados da política brasileira. E somente depois desta “limpeza” na política brasileira – e dos políticos – é que o cidadão brasileiro voltará a acreditar um pouco mais.